Mobile Kameras in Villach: Das ist der Grund

Wer in den nächsten Tagen durch Villach fährt, könnte sich wundern: Im ganzen Stadtgebiet wurden Kameras montiert. Wie die Stadt informiert, geht es dabei aber nicht ums Überwachen, sondern ums Zählen.

Von 13. bis 26. April werden insgesamt 28 mobile Kameras in Villach aufgestellt, die den Verkehr analysieren sollen. Was für viele wichtig sein dürfte: „Die eingesetzten Geräte dienen ausschließlich der Verkehrszählung. Es werden keine Kennzeichen erfasst und keine Videos gespeichert“, heißt es seitens der Stadt. Die Kameras zeichnen lediglich anonyme Bewegungsdaten auf. Konkret soll erfasst werden, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind und in welche Richtung sie fahren.

Daten für die Verkehrsplanung

Mithilfe dieser Daten will die Stadt ein besseres Bild darüber gewinnen, wo es im Verkehr aktuell hakt und wo es gut läuft. Die gesammelten Daten sollen für die zukünftige Verkehrsplanung genutzt werden. Ziel ist es, Abläufe zu verbessern und den Verkehr besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abzustimmen.