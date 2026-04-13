Villacher Tänzer legen Traumstart in die neue Saison hin

Besser hätte die Saison für den Jailhouse RRC Villach kaum beginnen können: Gleich beim ersten Turnier räumte der Verein in verschiedenen Altersklassen ordentlich ab.

Ein toller Saisonstart für den Jailhouse RRC Villach. Beim ersten Turnier der Saison in Deutsch-Wagram zeigten die Tänzer tolle Leistungen quer durch die Altersklassen. Besonders bemerkenswert: Auch viele Nachwuchstalente standen gleich zu Beginn auf der Bühne – und lieferten ab.

Jüngste sorgen für Gänsehaut-Moment

Für einen emotionalen Auftakt sorgten die jüngsten Starter in der Klasse Children: Ben Bierbaumer und Milina Franc wagten erstmals den Sprung in eine höhere Klasse. Und das mit Erfolg – sie schafften es auf Anhieb ins Finale und belegten am Ende den sechsten Platz. Dass beim Verein viel Wert auf Nachwuchsarbeit gelegt wird, zeigte sich auch in der Juveniles-Klasse. Tobias Lamprecht und Isabella Franc tanzten dort souverän zum Sieg und holten sich den ersten Platz. Auch die Formationen der Kleinsten sorgten für Jubel: Gleich zwei Teams standen in der Klasse „Small Kids Formationen“ am Podest. Das „Dream Team“ sicherte sich Rang zwei, die „Flying Shoes“ folgten knapp dahinter auf Platz drei. Die „Top Girls“ rundeten das starke Ergebnis mit einem fünften Platz ab.

©Jailhouse RRC Villach Die „Flying Shoes“ ertanzten in ihrer Klasse Platz 3. ©Jailhouse RRC Villach Das „Dream Team“ erkämpfte sich Platz 2.

Auch Erwachsene tanzten auf

Nicht nur der Nachwuchs, auch die erfahrenen Tänzer der Erwachsenen-Klasse lieferten ab. Aaron Wagner und Leonie Kapovic holten in der Couple Dance Show National den 1. Platz, ebenso wie Michael Gubesch und Marie Strasser in der Main Class Contact Style.