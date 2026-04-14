3.000-Euro-Förderung: Arriach bekommt neuen Begegnungsraum

Im Gemeindeamt von Arriach übergab Landeshauptmann-Stellvertreter und Regionalentwicklungsreferent Martin Gruber vor Kurzem eine Förderzusage des Landes in Höhe von 3.000 Euro aus der Kleinprojekteförderung an die Gemeinderäte Friedhelm Ofner und Roswitha Rainer sowie an Sigrid Rainer, Obfrau des Mittelpunktvereins Arriach & Werkstube.

Gesamtkosten: 5.500 Euro

Die Förderung fließt in die Errichtung eines Begegnungsraumes der evangelischen Pfarrgemeinde am Dorfplatz in Arriach. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 5.500 Euro. Als Ideengeberin des Projekts gilt Judith Kienzer. „Begegnungsräume sind das Herzstück einer lebendigen Gemeinde. Sie bringen Menschen zusammen, stärken den Zusammenhalt und beleben den Ortskern. Mit der Kleinprojekteförderung können wir solche Initiativen rasch und unbürokratisch unterstützen – denn es sind oft die kleinen Projekte, die vor Ort den größten Unterschied machen“, betonte Gruber bei der Übergabe.

Raum soll für Veranstaltungen genutzt werden

Konkret umfasst das Vorhaben die Ausstattung des Begegnungsraumes im und vor dem Pfarrgemeindehaus mit Plexiglasschutzfenstern, Einrichtungsgegenständen, Beleuchtungskörpern sowie einer Außeninszenierung am Fenster in Form einer Holzkonstruktion, heißt es in einer Aussendung. Die zum Dorfplatz hin gerichteten Fenster sollen künftig mit Exponaten und Produkten aus der Region bespielt werden. Der Raum steht zudem örtlichen Vereinen offen und soll auch für Veranstaltungen genutzt werden. Die Kleinprojekteförderung wurde 2018 von LHStv. Martin Gruber initiiert und richtet sich an Vereine, Gemeinden, Dorfgemeinschaften und Privatpersonen, wird weiters mitgeteilt. Gefördert werden gemeinnützige Projekte mit Gesamtkosten von bis zu 20.000 Euro, bei denen Ehrenamtlichkeit und Eigeninitiative im Vordergrund stehen.