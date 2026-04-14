„Hass im Netz“ und „Fake News“: Digital-Expertin kommt nach Villach

Am Mittwoch, dem 22. April (18 Uhr), wird die renommierte Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig im Bambergsaal in Villach über die Schattenseiten der Digitalisierung sprechen – und dabei auch Lösungsansätze präsentieren.

Am 22. April kommt Digital-Expertin Ingrid Brodnig nach Villach um über "Respekt im Netz" zu sprechen.

Am 22. April kommt Digital-Expertin Ingrid Brodnig nach Villach um über "Respekt im Netz" zu sprechen.

Beleidigungen, Drohungen, Cybermobbing: Die Umgangsformen vieler Menschen im Internet lassen zu wünschen übrig und zählen zu den Schattenseiten der Digitalisierung, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Aber was tun gegen Hasskommentare und Desinformation („Fake news“)?

„Villach im Dialog“ mit Journalistin und Beststeller-Autorin

Die Stadt Villach lädt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Villach im Dialog“ Ingrid Brodnig ein, die führende Expertin zu diesem brennenden Thema im deutschsprachigen Raum. Die Journalistin und Bestseller-Autorin befasst sich seit vielen Jahren mit dem digitalen Wandel und seinen kritischen Folgen für das gesellschaftliche Miteinander. Ihr Buch „Hass im Netz“ wurde mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis für politische Bücher ausgezeichnet. Das aktuelle Werk heißt „Feindbild Frau“.

Lösungsvorschläge im Umgang mit „Hass im Netz“

Unter dem Titel „Respekt im Netz“ wird Ingrid Brodnig in Villach zunächst über zentrale Erkenntnisse ihrer Arbeit sprechen und dabei auch Lösungsvorschläge für den Umgang mit Hass im Netz präsentieren. Im Anschluss findet eine Diskussionsrunde mit der Autorin statt. „Ich freue mich auf diesen Abend und lade die Villacherinnen und Villacher herzlich dazu ein“, sagt Bürgermeister Günther Albel, der die Veranstaltungs-Reihe „Villach im Dialog“ vor Jahren ins Leben gerufen hat.