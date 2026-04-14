536.000 Euro: Reddit-Nutzer feiern Verkauf einer Villacher Tankstelle

Während Autofahrer über hohe Spritpreise klagen, sorgt ein ungewöhnliches Inserat auf der Plattform willhaben für Aufsehen: In Villach steht eine komplette Tankstelle zum Verkauf. Im Netz reagieren Nutzer mit Humor und Staunen.

Steigende Spritpreise sorgen aktuell für Diskussionen im ganzen Land, kein Wunder also, dass ein Angebot nicht nur für Aufsehen sorgt, sondern auch viele dazu bringt, über den Kauf nachzudenken. Auf der Plattform willhaben.at wird derzeit eine komplette Tankstelle in Villach zum Verkauf angeboten. Der Preis: 536.000 Euro.

Tankstelle wird zum viralen Gesprächsstoff

Was für Investoren nach einer klassischen Gelegenheit klingt, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum viralen Thema. Auf Social Media wurde das Inserat bereits geteilt und fleißig kommentiert. Der Grund liegt auf der Hand: Während viele Menschen beim Tanken sparen müssen, wirkt die Idee, gleich die ganze Tankstelle zu kaufen, fast schon „lukrativ“.

Internet reagiert mit Humor

Besonders auf Reddit ließ das Angebot die Nutzer nicht kalt. Zahlreiche Kommentare zeigen, wie stark das Thema Spritpreise aktuell emotional aufgeladen ist und dass derzeit nur eines hilft: Eine „gscheide“ Prise Humor. „Bei den Spritpreisen vielleicht lieber direkt eine eigene Tankstelle kaufen?“, schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: „Wird die Tankstelle mit gefüllten Tanks verkauft? Dann ist’s ja fast ein Schnäppchen.“ Auch der Blick in die Zukunft fehlt nicht: „Bestimmt ein Business mit Zukunft…“. Der Tenor ist klar: Das Inserat trifft genau den Nerv der Zeit. Zwischen steigenden Preisen und Alltagsfrust wird das Angebot zur willkommenen Vorlage für Schmäh und Diskussion.

Mehr als nur ein Gag: Das steckt hinter dem Angebot

Abseits der Online-Reaktionen handelt es sich jedoch um ein ernsthaftes Investmentobjekt. Die Tankstelle umfasst rund 1.470 m² Eigengrund sowie zusätzlich etwa 1.304 m² Pachtfläche, insgesamt also rund 2.774 m². Die Ausstattung ist umfangreich und auf modernen Betrieb ausgelegt: vier Waschanlagen und eine vollautomatische Waschstraße, acht Staubsaugerplätze, vier Zapfsäulen mit Zahlungsautomaten und vier Kraftstofftanks mit jeweils 20.000 Litern Fassungsvermögen. Dazu kommt ein Verkaufsbereich mit rund 62 m², ergänzt durch Büroflächen und mehrere Parkplätze. Für Betreiber bietet die Anlage damit eine solide Basis für den laufenden Betrieb im Automobilsektor. Summa summarum ist es ein attraktives Angebot, vor allem in Zeiten in denen Spritpreise immer teurer werden oder wie ein User sagt: „Vielleicht ist es in Zeiten wie diesen gar nicht so abwegig, nicht nur zu tanken, sondern gleich die Zapfsäule zu besitzen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 14:56 Uhr aktualisiert