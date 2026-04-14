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/ ©Ratfink1973/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Buchstaben, die das Wort Konkurs bilden.
Seit 2024 gibt es die "HOCK & STEININGER GmbH" in Velden.
Velden am Wörthersee
14/04/2026
Konkursverfahren

Veldener Sicherheitsfirma schlittert in finanzielle Schieflage

Über das Vermögen des Detektiv- Sicherheitsunternehmens "HOCK & STEININGER GmbH" aus Velden am Wörthersee wurde am Dienstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

„Laut Antrag ist derzeit nicht bekannt, ob das Unternehmen fortgeführt werden soll“, gibt der Alpenländische Kreditorenverband bekannt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 184.000 Euro. Aktiva der „HOCK & STEININGER GmbH“ werden laut dem Kreditschutzverband von 1870 erst im Laufe des Verfahrens eruiert werden.

Sieben Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind elf Gläubiger sowie sieben Dienstnehmer betroffen. Ab sofort können Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 11. Mai 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Joachim Bucher bestellt.

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