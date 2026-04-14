Polizei sucht Zeugen nach Mopedunfall in Villach

Nach einem Mopedunfall in Villach ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 17-Jährige stürzte, nachdem ihr ein unbekannter weißer Wagen entgegenkam.

Der Unfall selbst hat sich bereits am Samstag, dem 11. April 2026, zugetragen. Die Mutter der jungen Mopedlenkerin erstattete nun Anzeige bei der Polizei. Die 17-Jährige war von St. Martin kommend in Richtung des Badstubenweges in Villach unterwegs, als ihr ein weißes Auto entgegenkam.

17-Jährige nach Unfall leicht verletzt

„In weiterer Folge kam die Jugendliche zu Sturz und erlitt dabei leichte Verletzungen“, heißt es vonseiten der Beamten. „Ob es zu einem Kontakt mit dem Wagen gekommen war, konnte sie im Nachhinein nicht angeben.“ Auch hatte der Mann kurz angehalten und sich nach dem Befinden der Mopedlenkerin erkundigt. In dem Glauben, dass es sich um einen Sachschaden handle, fuhr er davon. Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen des Unfalls sich bei der Verkehrsinspektion Villach unter der Telefonnummer 059133 264444 zu melden.