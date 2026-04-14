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/ ©CHS Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei junge Frauen, die Kopf an Kopf beieinander liegen.
Nach den erfolgreichen Produktionen der vergangenen Jahre bringt der Theaterclub des CHS diesmal Undine auf die Bühne
Villach
14/04/2026
Am 29. April
#goodnews

Märchen neu erzählt: Theaterclub des CHS Villach lädt zu Premiere

Bühne frei für den Theaterclub des CHS Villach: Die Schüler laden am Mittwoch, dem 29. April 2026, zur Premiere von Undine ein – einer modernen Version der bekannten Erzählung von Friedrich de la Motte Fouqué. 

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

Der Theaterclub des CHS Villach lädt zu einem besonderen Bühnenabend ein: Am Mittwoch, dem 29. April 2026, feiern die Schüler die Premiere von Undine – einer modernen Interpretation der Erzählung von Friedrich de la Motte Fouqué. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Liebe, Selbstfindung und patriarchale Unterdrückung. Die Geschichte handelt von Undine, der Tochter eines Wassermanns, die sich in einen jungen Fürsten verliebt und Mensch werden möchte – doch der Preis dafür ist ihre Stimme.

Ein Bild auf 5min.at zeigt drei dunkel gekleidete Jugendliche.
©CHS Villach
Gezeigt wird Undine – eine bekannte Erzählung von Friedrich de la Motte Fouqué.

Schüler präsentieren Theaterprojekt

Regie führen Linda Haluschan-Springer und Karin Kerschbaumer. Neben der Premiere sind auch mehrere Schul- sowie eine Abendvorstellungen am Donnerstag, dem 30. April 2026, um 19 Uhr, im Vortragssaal des CHS Villach geplant. Details gibt es online unter www.theaterclub-chs.at.

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