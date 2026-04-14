Unfall auf A10: LKW kracht in ASFINAG-Fahrzeug

Auf der A10 im Bezirk Villach-Land kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall: Ein LKW-Fahrer aus der Steiermark prallte in ein ASFINAG-Fahrzeug. Dabei wurde der 56-jährige Mitarbeiter verletzt.

Im Bereich von Paternion führten ASFINAG-Mitarbeiter am Dienstag Reinigungsarbeiten durch. „Die Fahrbahnverengung und eine Aufforderung zu Geschwindigkeitsreduzierung wurden durch zwei elektronische Anzeigetafeln frühzeitig kundgemacht“, heißt es vonseiten Autobahnpolizei. Zudem befand sich ein 56-jähriger Mitarbeiter der ASFINAG in einem Fahrzeug, um die Stelle abzusichern.

Unfall auf der Autobahn

Ein LKW-Lenker aus der Steiermark nahm dies zu spät wahr. Er konnte sich nicht mehr rechtzeitig auf der zweiten Fahrspur einordnen und krachte in den Wagen der ASFINAG. Der 56-jährige Mitarbeiter wurde bei dem Unfall verletzt und nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.