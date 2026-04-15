Sportevent für alle: Laufen entlang der Drau

Im Mai wird in der Gemeinde Weißenstein (Villach-Land) wieder fleißig gesportelt. Wenn es am 16. Mai heißt „Alles läuft“, schnüren nicht nur Profis ihre Laufschuhe, sondern auch für Kinder und Laien ist etwas dabei. Neben einem Viertel- und Halbmarathon gibt es auch die Möglichkeit, beim 5-Kilometer-Volkslauf mitzumachen. Beim KidsRun gilt es einen Kilometer zu bezwingen. Die Anmeldung ist bereits online möglich, bis 30. April ist das Startgeld noch um fünf Euro günstiger. Gelaufen wird übrigens bei toller Kulisse entlang der Drau. Wie die Veranstalter auf der Homepage bekannt geben, findet die Veranstaltung bei jeder Witterung statt.