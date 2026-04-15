Besonderer Lauf am Wörthersee geht in die nächste Runde

Am Wörthersee wird es Anfang Mai wieder sportlich – und emotional. Am 3. Mai geht der „I like it“-Frauenlauf in Velden in die nächste Runde. Und eines ist jetzt schon klar: Es könnten so viele Teilnehmerinnen werden wie noch nie.

Die Krebshilfe Kärnten lädt wieder zum „I like it“-Frauenlauf ein. Am 3. Mai ist es so weit. Schon im Vorjahr waren rund 1.300 Frauen dabei. Heuer hoffen die Veranstalter auf noch mehr Laufbegeisterte. „Wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir heuer mit einem neuen Teilnehmerinnenrekord“, erklärt Organisator Mario Theissl.

Aufmerksamkeit für eine wichtige Sache

Bei diesem speziellen Lauf geht es weniger um Bestzeiten, sondern darum, ein Zeichen zu setzen. Die Teilnehmerinnen können die rund fünf Kilometer lange Strecke laufen, walken oder einfach gehen – ganz ohne Druck. Ziel ist es, Aufmerksamkeit für Brustkrebs zu schaffen und Spenden zu sammeln. Der Erlös geht an die Pink-Ribbon-Aktion der Österreichische Krebshilfe Kärnten.

Buntes Rahmenprogramm

Der Event ist längst mehr als eine reine Sportveranstaltung. Neben dem Lauf wartet auch ein buntes Rahmenprogramm auf die Teilnehmerinnen. Für Stimmung sorgt unter anderem ein Live-Auftritt von Julia Steen.

Reise nach London wartet

Start und Ziel befinden sich beim Casino Velden, wo im Anschluss auch die Siegerehrung und eine große Verlosung stattfinden. Als Hauptpreis winkt heuer eine Reise nach London für zwei Personen. „Macht mit und werdet Teil dieser wichtigen Bewegung!“, ruft Theissl auf. „Denn jeder Beitrag zählt – gemeinsam können wir Großes bewirken.“