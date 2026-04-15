Weiterer Star unterstützt Silbersee-Trophy – aber wer ist es?

Nach Thomas Muster und Matthias Mayer hat sich jetzt ein weiterer Star für die Silbersee-Trophy verewigt – und diesmal ist es eine Frau. Wer genau dahinter steckt, bleibt vorerst geheim und zwar aus vertragsrechtlichen Gründen, wie Veranstalter Erich Petschnig gegenüber 5 Minuten erklärt.

Mehrere Siegerbilder unterschrieben

Für Petschnig ist die Freude riesig. „Trotz eines unglaublich durchgeplanten Sportleralltags hat sie sich die Zeit genommen, mit mir über dieses Einladungsturnier zu sprechen – und mit ihrer Unterschrift die Siegerbilder der Silbersee Trophy weiter aufzuwerten“, schildert er. Dabei signierte die Sportlerin nicht nur die Siegerbilder der Silbersee-Trophy, sondern auch das Siegerbild für den „Next Generation Cup“. Die Signatur wird allerdings erst bei der Trophy selbst präsentiert. Petschnig dankt der Sportlerin und ihrer Familie abschließend für ihr Vertrauen und betont: „Ich werde versuchen, dieses Vertrauen mit Herz und Seele in mein Einladungsturnier zu legen.“