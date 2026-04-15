Artemis-II-Mission beendet: Infineon mischte bei Mondflug mit

Vier Astronauten, zehn Tage im All und ein Flug um den Mond – die Mission Artemis II ist erfolgreich beendet. Neben einem Wiener Unternehmen war auch die Infineon beteiligt.

Am 2. April 2026 hob die SLS-Rakete der NASA vom Kennedy Space Center in Florida ab und brachte vier Astronauten sicher ins All. Ziel der Mission „Artemis II“ war ein bemannter Flug um den Mond – der erste seit 50 Jahren. Das Unternehmen wäre ohne österreichische Beteiligung nicht möglich gewesen.

Österreichische Beteiligung

Einerseits lieferte das Wiener Unternehmen TTTECH den Kern des Datennetzwerks der Orion-Raumkapsel und ihres europäischen Servicemoduls. Diese Systeme stellen sicher, dass alle wichtigen Funktionen – von der Navigation bis zur Versorgung der Crew – zuverlässig miteinander kommunizieren. Auch die Infineon, die einen Standort in Villach hat, mischte bei der Mondmission mit: Die Hochleistungschips des Unternehmens haben sich ebenfalls im Weltraum bewährt.

Spezielle Weltraumchips

Die sogenannten Halbleiter stecken tief im Inneren der Orion-Raumkapsel. Dort sorgen sie dafür, dass alles läuft, von der Energieversorgung über die Steuerung bis hin zur Kommunikation. Wie die Infineon erklärt, wurden diese Chips speziell für den Einsatz im Weltraum gebaut. Denn dort herrschen extreme Bedingungen, die normale Elektronik schnell zerstören würden.

Schutz vor Strahlung

Abseits des Erdmagnetfelds sind Geräte starker Strahlung ausgesetzt. Diese kann elektronische Bauteile beschädigen oder komplett lahmlegen. Die Lösung bringen sogenannte „strahlungsgehärtete“ Chips. Sie sind von Grund auf so konstruiert, dass sie diesen Belastungen standhalten.

Jahrzehntelange Erfahrung im All

Neu ist dieses Gebiet für Infineon nicht. Schon seit den 1970er-Jahren liefert das Unternehmen Technik für Raumfahrtmissionen – von Satelliten bis zur Internationalen Raumstation. Insgesamt haben solche Komponenten bereits Milliarden Kilometer im All zurückgelegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 11:26 Uhr aktualisiert