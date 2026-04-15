Warum dieser Landtagsabgeordnete jetzt Wernberg umkrempeln will

Am 13. April 2026 herrschte in der „Dorfschenke Kaltschach“ politische Einigkeit. Der Ortsparteivorstand sowie die freiheitliche Gemeinderatsfraktion wählten den Landtagsabgeordneten und Gemeindevorstand Markus di Bernardo einstimmig zu ihrem Spitzenkandidaten für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027. Damit geht der bald 36-Jährige bereits zum zweiten Mal als Frontmann der Wernberger Freiheitlichen ins Rennen.

„Gestalten statt Verwalten“

Markus di Bernardo, der seit 2015 Mitglied des Gemeinderates und seit 2019 Teil des Gemeindevorstandes ist, sieht die Zeit für eine Veränderung an der Gemeindespitze gekommen. In seiner Dankesrede betonte er die Entschlossenheit der Fraktion: „Ich freue mich sehr über die einstimmige Wahl und bedanke mich herzlich für das ausgesprochene Vertrauen. Gemeinsam werden wir Wernberg in eine gute Zukunft führen, in der wieder mehr gestaltet anstatt nur verwaltet wird – für sechs gute Jahre!“

Ein Campus für die Zukunft

Inhaltlich setzt der Kandidat auf Großprojekte, die vor allem Familien zugutekommen sollen. Ein zentraler Punkt in seinem Programm ist die Errichtung eines modernen Bildungscampus. Markus di Bernardo stellt sich hierbei eine umfassende Lösung vor: „Ich trete für die Errichtung eines modernen Bildungscampus ein, der Volksschule, Kindergarten und Kindertagesstätte unter einem Dach vereint.“

Widerstand gegen die 380-kV-Leitung

Neben der Bildungspolitik bleibt ein langjähriges Streitthema ganz oben auf seiner Agenda: Die geplante Trassenführung der Strom-Infrastruktur durch das Gemeindegebiet. Di Bernardo spricht sich weiterhin entschieden gegen die 380-kV-Stromleitung in ihrer derzeitig geplanten Form durch Wernberg aus. Er begründet dies mit den Auswirkungen auf die Lebensqualität der Anwohner: „Diese würde eine erhebliche Belastung für Mensch, Natur und Landschaft darstellen.“

Stärkung von Ehrenamt und Vereinswesen

Als aktiver Vereinsobmann liegt di Bernardo das gesellschaftliche Zusammenleben besonders am Herzen. Er will das Vereins- und Feuerwehrwesen der Gemeinde weiter stärken. Um den örtlichen Vereinen eine zeitgemäße Heimat für Veranstaltungen zu bieten, plant er ein konkretes Bauvorhaben: „Es soll ein Mehrzwecksaal entstehen.“

Erfahrung aus Land und Gemeinde

Seit 2023 vertritt Markus di Bernardo die Interessen seiner Mitbürger auch als Abgeordneter im Kärntner Landtag. Diese Erfahrung auf Landesebene will er nun nutzen, um für seine Heimatgemeinde das Beste herauszuholen. Mit dem Slogan „Gemeinsam für Wernberg!“ startet die Ortspartei nun in die Vorbereitungen für das Wahljahr 2027, wobei Kontinuität und bürgernahe Politik im Fokus stehen sollen.

Ein Politiker, der polarisiert

Dass Markus di Bernardo kein Blatt vor den Mund nimmt und für mediale Aufmerksamkeit zu sorgen weiß, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen. Über die Grenzen von Wernberg hinaus bekannt wurde er vor allem durch lautstarke Protestaktionen und pointierte Kampagnen. Vielen ist in diesem Zusammenhang noch die „Feldbetten-Diskussion“ in Erinnerung, mit der er massiv gegen die Unterbringung von Asylwerbern protestierte. Für einen wahrhaften Eklat im Kärntner Landtag sorgte er zudem mit einer Rede zur Sicherheitspolitik: Mit dem Satz „An euren Händen klebt Blut“ schockte er die politischen Mitbewerber und provozierte eine Welle der Empörung bei den anderen Fraktionen. Es wird wohl auch dieser Stil sein, eine Mischung aus provokantem Protest und bürgernaher Themenbesetzung, mit dem di Bernardo nun auch den Bürgermeistersessel erobern will. Ob er mit dieser Strategie 2027 die Mehrheit der Wernberger hinter sich bringen kann, bleibt eine spannende Frage für die kommende Gemeinderatswahl.