Neue Konzertreihe: Junge Talente rocken das Villacher Jugendzentrum

Am 17. April 2026 startet im Villacher Jugendzentrum (JUZ) eine kostenlose Konzertreihe. Einmal im Monat gehört die Bühne nun jungen Talenten – den Auftakt machen "The Wooden Heads".

„Die Teams im JUZ erarbeiten ja mit den Jugendlichen gemeinsam die Freizeit-Aktivitäten, die gewünscht sind. Und da stehen natürlich Musik und Konzerte ganz oben auf der Liste“, weiß Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die Bühne soll nun der perfekte Ort für neue Bands und junge Performer werden, welche sich dort präsentieren und ausprobieren können.

Gratis-Konzertreihe startet am Freitag

„The Wooden Heads“ machen am Freitag, dem 17. April 2026, den Auftakt zur Gratis-Konzert-Reihe. Vor und nach den Konzerten gilt „Open Stage“. Das bedeutet: Wer etwas auf der Bühne zeigen möchte, ist herzlich eingeladen, spontan aufzutreten. Egal ob Poetry Slam, Karaoke, Rap oder Tanz. Hauptsache es macht Spaß. Der Eintritt für die Konzerte ist frei. Für leistbare Drinks sorgt der Villacher Jugendrat.