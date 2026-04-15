KFZ-Werkstätte in Villach schlitterte in die Pleite

Bereits vor gut einer Woche musste ein Autohändler aus Lind ob Velden Insolvenz anmelden. 5 Minuten berichtete. Am heutigen Mittwoch folgte der nächste KFZ-Betrieb. Diesmal traf es die KFZ-Werkstätte des Unternehmers Sandro Peissl im Villacher Stadtteil Landskron. Sechs Dienstnehmer sind betroffen. „Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt“, heißt es vonseiten des Alpenländischen Kreditorenverbandes. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 18. Mai 2026 angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Villacher Rechtsanwältin Margit Niederleitner bestellt.