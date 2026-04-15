Villacher Ausnahmetalent spielt bei Festkonzert groß auf

Nach unzähligen Konzerten rund um den Globus kommt der Villacher Kulturpreisträger Michael Martin Kofler am 22. April 2026 ins Congress Center und spielt dort gemeinsam mit der Slowenischen Philharmonie.

Die Stadt Villach ehrt den außergewöhnlichen Musiker mit einem Festkonzert. Gemeinsam mit der Slowenischen Philharmonie spielt der 60-Jährige Werke von Aram Iljitsch Chatschaturjan und Anton Bruckner. Das Flötenkonzert bietet Kofler die perfekte Gelegenheit, seine gesamte Virtuosität und sein beeindruckendes Können zur Geltung zu bringen. Karten gibt es in allen oeticket-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com. Beginn ist um 19.30 Uhr.