Nagelstudio auch für Männer: „Warum nur Autos aufpolieren?“

Anfang April hat Andrea Meinhardt ein Nagelstudio im Badstubenweg in Villach eröffnet. Ihren Fokus will die 38-Jährige dabei auf eine spezielle Zielgruppe legen - nämlich Männer.

Andrea Meinhardt ist seit 13 Jahren als Nageldesignerin tätig. Kürzlich erfüllte sich die 38-Jährige nun den Traum vom eigenen Studio. Am 1. April 2026 hat sie eines im Badstubenweg 67 in Villach eröffnet. Ihren Fokus legt sie dabei auf eine besondere Zielgruppe – nämlich Männer. „Mir ist aufgefallen, dass viele Männer einen besonderen Wert auf ihr Äußeres legen, Nagelpflege dabei aber oft schleifen lassen.“ Meinhardt glaubt, dass das daran liegen könnte, dass viele Nagelstudios oft „zu Ladylike“ eingerichtet sind. Darum hat sie in ihrem Betrieb Wert auf neutrale Einrichtung gelegt. „Damit sich sowohl Männer als auch Frauen wohlfühlen.“

Männer lassen gerne ihre Autos aufpolieren, warum also nicht auch mal was für sich selbst tun? Andrea Meinhardt

Offen für alle

Selbstverständlich sind auch Frauen bei der Nageldesignerin herzlich willkommen. Das Angebot reicht von der einfachen Maniküre bis zur Kunstnagelmodellage mit Acryltechnik. „Ich freue mich auch über Mamas und habe absolut kein Problem damit, wenn ihr mal euer Kind zum Termin mitbringt“, so die dreifache Mutter. „Bei mir ist jeder Willkommen!“