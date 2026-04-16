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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Rettungsauto in der Nacht in Klagenfurt..
Gestern kam es auf einem Parkplatz auf der A10 zu einem Arbeitsunfall.
Villach-Land
16/04/2026
Arbeitsunfall

Schock auf dem Parkplatz: Mann (36) unter Bus eingeklemmt

Auf der A10 endete ein Reparaturversuch am Mittwoch für einen 36-Jährigen im Krankenhaus Villach. Während er unter einem Bus lag, rollte dieser plötzlich los.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)

Am 15. April kam es bei einem Reisebus auf der A10 Höhe Weißenstein (Bezirk Villach-Land) zu Problemen. Beim Hydrauliksystem war es zu einem Druckverlust gekommen. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Busunternehmens wollte sich die Sache genauer ansehen und begab sich auf einem ASFINAG-Parkplatz unter den Bus. Doch dann passierte es: „Aus bisher unbekannter Ursache bewegte sich plötzlich das Fahrzeug und klemmte den darunterliegenden Mitarbeiter teilweise ein“, schildert die Polizei die Situation. Glücklicherweise schafften es anwesende Personen, den 36-Jährigen zu befreien. Als der Unfall passierte, waren keine Personen im Bus. „Der 36-Jährige wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach verbracht“, so die Polizei abschließend.

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