Schock auf dem Parkplatz: Mann (36) unter Bus eingeklemmt

Am 15. April kam es bei einem Reisebus auf der A10 Höhe Weißenstein (Bezirk Villach-Land) zu Problemen. Beim Hydrauliksystem war es zu einem Druckverlust gekommen. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Busunternehmens wollte sich die Sache genauer ansehen und begab sich auf einem ASFINAG-Parkplatz unter den Bus. Doch dann passierte es: „Aus bisher unbekannter Ursache bewegte sich plötzlich das Fahrzeug und klemmte den darunterliegenden Mitarbeiter teilweise ein“, schildert die Polizei die Situation. Glücklicherweise schafften es anwesende Personen, den 36-Jährigen zu befreien. Als der Unfall passierte, waren keine Personen im Bus. „Der 36-Jährige wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach verbracht“, so die Polizei abschließend.