Villacher Italmarkt schlittert in die Pleite: 10 Mitarbeiter betroffen

Der Italmarkt in Villach ist pleite. Wie der Alpenländische Kreditorenverband am Donnerstag informierte, wurde heute das Konkursverfahren eröffnet.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab am 16. April bekannt, dass über die die Tomini Handels GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Betrieben wird der bekannte ITALMARKT in der Maria Gailer Straße in Villach. Die Höhe der Passiva sind derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt sind von der Insolvenz zehn Dienstnehmer betroffen. Als Insolvenzverwalterin fungiert Margit Niederleitner aus Villach, Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 11. Mai 2026 über den AKV anmelden. Über die Gründe für den Konkurs liegen momentan noch keine Informationen vor.

Italmarkt bietet italienische Spezialitäten an

Eröffnet wurde der Italmarkt in Villach im Oktober 2009. Dort können Liebhaber der mediterranen Küche regionale italienische Spezialitäten kaufen, auch ein Feinkostladen mit verschiedensten Aufschnitten ist bei dem Geschäft dabei. Der Markt ist vor allem bekannt dafür, italienische Marken anzubieten, die im österreichischen Einzelhandel nicht angeboten werden. Beliebt ist außerdem die Möglichkeit, italienische Jause zu bestellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 09:26 Uhr aktualisiert