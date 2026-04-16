Ebola-Alarm in Villach: Krankenhaus übt für den Ernstfall

Im LKH Villach wurde es diese Woche ernst. Ein Patient mit Verdacht auf Ebola tauchte in der Unfallaufnahme auf. Doch kein Grund zur Sorge: Es war nur eine Übung. Der „Patient“ kam selbst ins Krankenhaus und berichtete von einem Aufenthalt im Kongo, wo er in einem Spital gearbeitet hatte – auch mit Ebola-Patienten.

©KABEG Die Ebola-Übung im LKH Villach verlief erfolgreich.

Im Ernstfall zählt jede Minute

Spätestens da war klar: Jetzt zählt jede Minute. Das Personal musste sofort handeln, als wäre es ein Ernstfall. Die Reaktion lief nach Plan: Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, die Versorgung kurz unterbrochen und das Umfeld geräumt. Für Außenstehende wirkte das wohl dramatisch, tatsächlich ging es aber darum, Abläufe zu testen und Sicherheit zu gewinnen. Im nächsten Schritt wurde auch die Verlegung organisiert. Wie im Ernstfall vorgesehen, hätte der Patient in ein Spezialzentrum nach Wien gebracht werden müssen. Genau dieser Ablauf wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz durchgespielt.