Ebola-Alarm in Villach: Krankenhaus übt für den Ernstfall
Plötzlich hohes Fieber, blutiger Husten und eine offene Wunde – was tun, wenn plötzlich ein Ebolapatient im Krankenhaus erscheint? Dieses Szenario wurde diese Woche im LKH Villach durchgespielt.
Im LKH Villach wurde es diese Woche ernst. Ein Patient mit Verdacht auf Ebola tauchte in der Unfallaufnahme auf. Doch kein Grund zur Sorge: Es war nur eine Übung. Der „Patient“ kam selbst ins Krankenhaus und berichtete von einem Aufenthalt im Kongo, wo er in einem Spital gearbeitet hatte – auch mit Ebola-Patienten.
Im Ernstfall zählt jede Minute
Spätestens da war klar: Jetzt zählt jede Minute. Das Personal musste sofort handeln, als wäre es ein Ernstfall. Die Reaktion lief nach Plan: Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, die Versorgung kurz unterbrochen und das Umfeld geräumt. Für Außenstehende wirkte das wohl dramatisch, tatsächlich ging es aber darum, Abläufe zu testen und Sicherheit zu gewinnen. Im nächsten Schritt wurde auch die Verlegung organisiert. Wie im Ernstfall vorgesehen, hätte der Patient in ein Spezialzentrum nach Wien gebracht werden müssen. Genau dieser Ablauf wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz durchgespielt.
Was ist Ebola?
Ebola ist eine seltene, aber sehr schwere Infektionskrankheit, die durch das Ebolavirus ausgelöst wird. Sie gehört zu den sogenannten hämorrhagischen Fiebern und tritt vor allem in Teilen Afrikas auf. Die Krankheit beginnt meist mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, kann sich aber rasch verschlimmern. In schweren Fällen kommt es zu inneren und äußeren Blutungen, Organversagen und einem lebensbedrohlichen Verlauf. Ebola ist außerdem hoch ansteckend, da das Virus über direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen wird. Ohne schnelle medizinische Behandlung verläuft die Infektion oft tödlich. In Österreich ist die Krankheit sehr selten.