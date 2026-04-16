Koks-Dealer ist erst 16 (!): In Villach festgenommen

In Villach ging der Polizei vor Kurzem ein junger Mann ins Netz. Der bereits vorbestrafte 16-Jährige soll in Villach mit Kokain gedealt haben.

Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, mit Kokain in Villach gedealt zu haben.

Dem 16-Jährigen wird vorgeworfen, mit Kokain in Villach gedealt zu haben.

Das Stadtpolizeikommando Villach nahm kürzlich einen beschäftigungslosen und vorbestraften Syrer fest – er ist erst 16 Jahre alt. Der Jugendliche wird verdächtigt, innerhalb von drei Monaten rund 300 Gramm Kokain im Stadtgebiet von Villach verkauft zu haben.

Verkaufsfertige Tüten gefunden

Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, wurden mehrere Papierbriefchen mit verkaufsfertigem, portioniertem und abgepacktem Kokainpulver, Suchtmittelwaagen und diverse Utensilien gefunden und sichergestellt. „Der Festgenommene ist zu den Vorwürfen teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht“, so die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 11:53 Uhr aktualisiert