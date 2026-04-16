Koks-Dealer ist erst 16 (!): In Villach festgenommen
In Villach ging der Polizei vor Kurzem ein junger Mann ins Netz. Der bereits vorbestrafte 16-Jährige soll in Villach mit Kokain gedealt haben.
Das Stadtpolizeikommando Villach nahm kürzlich einen beschäftigungslosen und vorbestraften Syrer fest – er ist erst 16 Jahre alt. Der Jugendliche wird verdächtigt, innerhalb von drei Monaten rund 300 Gramm Kokain im Stadtgebiet von Villach verkauft zu haben.
Verkaufsfertige Tüten gefunden
Als die Beamten seine Wohnung durchsuchten, wurden mehrere Papierbriefchen mit verkaufsfertigem, portioniertem und abgepacktem Kokainpulver, Suchtmittelwaagen und diverse Utensilien gefunden und sichergestellt. „Der Festgenommene ist zu den Vorwürfen teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht“, so die Polizei.