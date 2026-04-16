Junge Historikerin (26) für Kärnten-Forschung ausgezeichnet

Eine 26-jährige Kärntnerin zeigt, wie international das Land schon vor 200 Jahren war. Für ihre Masterarbeit zu Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kärnten und Triest wurde sie nun ausgezeichnet.

Eine 26-jährige Kärntnerin sorgt mit ihrer Forschung für Aufsehen: Sophie Marie Kornsee aus Faak am See wurde jetzt für ihre Masterarbeit ausgezeichnet und zwar vom Geschichtsverein für Kärnten. Die Arbeit zeigt: Kärnten war schon vor rund 200 Jahren viel stärker international vernetzt, als viele denken. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und wurde von Landeshauptmann Daniel Fellner und Geschichtsvereinsdirektor Wilhelm Wadl im Landesarchiv in Klagenfurt überreicht.

Kärnten als Teil des Welthandels

Kornsee hat sich mit den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kärnten und Triest in den Jahren 1750 bis 1848 beschäftigt. Dabei kam Erstaunliches heraus: Über den Hafen in Triest war Kärnten Teil des Welthandels – sogar Stahl aus Kärnten wurde bis nach Südamerika exportiert. Gleichzeitig war das Geschäft nicht ohne Risiko. Viele Unternehmer scheiterten und gingen pleite.

©Geschichtsverein/Heidi Rogy Preisträgerin Sophie Marie Kornsee mit Geschichtsvereinsdirektor Wilhelm Wadl und Landeshauptmann Daniel Fellner.

Spannende Lebensläufe

Bei ihren Recherchen stieß die junge Historikerin auch auf beeindruckende Lebensläufe. Einer davon: Ein Mann aus dem damaligen Kärnten, der es in Triest bis in die Wirtschaftselite schaffte und ein internationales Handelsimperium aufbaute. Für ihre Arbeit durfte Kornsee sogar in privaten Archiven forschen: „Ich wurde nach Schloss Werthenau in Villach-Völkendorf eingeladen und durfte mir ein paar Gemälde sowie Originalquellen ansehen“, berichtet sie. Auf das Thema für die Masterarbeit ist sie gekommen, weil über das Familienunternehmen Verbindungen nach Friaul-Julisch Venetien bestehen. „Schon als Kleinkind war ich immer bei Geschäftsterminen mit in Italien. Daher war ich von Kindheit an mit der Sprache und der engen Vernetzung der beiden Regionen vertraut“, so Kornsee.

Nicht die erste Auszeichnung

Es ist übrigens nicht die erste Auszeichnung für Kornsee: Erst kürzlich hat sie für eine andere Masterarbeit (Studienrichtung Italienisch) den Europa-Preis des Landes Kärnten bekommen.Wie es für sie weitergeht, ist noch offen. Im Wintersemester würde sie gern mit dem Geschichtedoktorat starten und ihre Forschungen zu Triest vertiefen, eigentlich wollte sie aber immer Lehrerin werden. Aber auch eine Arbeit in einem Museum oder im wissenschaftlichen Bereich kann sich die junge Historikerin vorstellen.