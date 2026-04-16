Vandalismus artet aus: MediaMarkt muss Toiletten sperren

Beim MediaMarkt Villach stehen Kunden, die auf die Toilette müssen, aktuell vor verschlossener Tür. Wiederholter Vandalismus zwang den Betrieb dazu, die Reißleine zu ziehen.

Wer beim MediaMarkt in Villach aktuell dringend ein stilles Örtchen benötigt, steht aktuell vor verschlossener Tür. Ein Aushang informiert darüber, dass die Toilettenanlagen derzeit außer Betrieb sind. Der Grund ist nicht etwa eine notwendige Renovierung, sondern viel ernster: „Hintergrund sind wiederholte, massive Verunreinigungen, bewusst herbeigeführte Verstopfungen und Sachbeschädigungen, die zu hygienischen und technischen Problemen geführt haben“, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten seitens des Unternehmens. Darum sahen sich die Betreiber dazu gezwungen, die Kundentoilette vorübergehend zuzusperren.

©5 Minuten Mit diesem Aushang werden die Kunden über die Toilettensperre bei MediaMarkt Villach informiert.

Sperre nur vorübergehend

Man arbeite jedoch daran, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, auch wenn behördlich keine Verpflichtung dazu bestehe, eine Kundentoilette bereitzustellen. „Wir aber betrachten eine funktionierende, saubere und sichere sanitäre Einrichtung als ein wichtiges Angebot, das wir unseren Kundinnen und Kunden gerne anbieten, damit sie sich bei uns wohlfühlen“, so die Verantwortlichen weiter.

Prüfung läuft

Unter den aktuellen Voraussetzungen könne man das jedoch leider nicht gewährleisten und das Klo bleibt zu – voraussichtlich bis Ende April. „Diese Zeit nutzen wir, um zu prüfen, was wir gegen diesen Vandalismus unternehmen und unter welchen Voraussetzungen wir das WC künftig wieder verantwortungsvoll öffnen können“, so MediaMarkt Villach abschließend.