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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Villacher Rathaus.
Pflegende Angehörige stellen die eigenen Bedürfnisse oft zurück.
Villach
16/04/2026
Am 20. April

„Hilfe – ich funktioniere“: Vortrag unterstützt pflegende Angehörige

Pflegende Angehörige stoßen im Alltag schnell an ihre Grenzen – körperlich wie seelisch. Wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen und neue Kraft schöpfen können, ist am Montag Thema eines Vortrags in Villach.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Im Villacher Rathaus findet am kommenden Montag, dem 20. April 2026, der kostenlose Vortrag „Hilfe – ich funktioniere“ statt. Dieser richtet sich speziell an pflegende Angehörige. „Wir laden regelmäßig zu informativen Vorträgen, etwa rund um das Thema Demenz oder eben Pflege, mit fachkundigen Experten. Der Zugang zu Informationen rund um die Gesundheit ist wichtig und gehört zu unseren Präventivmaßnahmen“, erläutert Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Selbstfürsorge im Fokus

Beim aktuellen Vortrag steht das Wohlbefinden von pflegenden Angehörigen im Mittelpunkt. Expertin Helene Antonia Dohr zeigt Wege auf, wie die mentale und körperliche Gesundheit gestärkt werden kann und zeigt, welche Hilfsangebote es gibt. Beginn ist um 17 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten.

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