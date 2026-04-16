NEOS-Tour: „Menschen brauchen wieder den Glauben an den Aufstieg“

Es ist ein sonniger Nachmittag in der Draustadt, doch die Themen, die Janos Juvan im Gepäck hat, sind gewichtig. „Wir sind mit unserer Entlastungstour unterwegs, weil wir zusehends merken, dass die Leute nicht mehr daran glauben oder glauben können, dass durch ihre eigene Kraft Aufstieg möglich ist“, erklärt Juvan direkt zu Beginn des Gesprächs. Sein Befund für Kärnten ist deutlich: Ein „immer dicker werdender Staat“ verhindere, dass die Menschen ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

©5 Minuten Unternehmer, Nationalrat und NEOS-Landessprecher Janos Juvan tourt aktuell durch Kärnten.

Das „magische Dreieck“

Für die siebtgrößte Stadt Österreichs hat der NEOS-Spitzenmann eine klare Vision. Er spricht vom „magischen Dreieck“ aus Bildung, Jobs und Wohnen. Besonders beim Thema Wohnen sieht Juvan die Verantwortung nicht nur beim Bund, sondern direkt vor der Haustür, nämlich in den Gemeinden. „Wohnen wird immer teurer. Damit sind natürlich einerseits Mieten gemeint, aber eben nicht nur, sondern im Wohnen geht’s halt auch ganz stark um Betriebskosten. Betriebskosten sind Gebühren – und Gebühren steigen, weil Gemeinden ihre Gelder nicht gut genug verwalten und immer mehr brauchen, um auszukommen“, kritisiert er die aktuelle Situation. Sein Appell: Die öffentliche Hand müsse jeden Tag darüber nachdenken, wie es „ein bisserl effizienter, besser, schneller für die Bürgerinnen und Bürger geht“.

Lohn-Preis-Spirale durchbrechen

Ein zentrales Anliegen der Tour ist auch der Kampf gegen die Inflation. Juvan sieht hier einen Erfolg der NEOS-Linie auf Bundesebene, warnt aber vor weiteren Fehlern. „Was es da gilt zu schaffen, ist das Durchbrechen der Lohn-Preis-Spirale. Also sprich: Immer Lohnabschlüsse, die einer hohen Inflation folgen, die dann wieder zu höherer Inflation führen … das ist so ein Kreislauf, den man dringend durchbrechen muss“, stellt er klar. Für Kärnten fordert er daher eine Politik, die nicht nur Symptome bekämpft, sondern die Kaufkraft durch echte strukturelle Entlastungen sichert, statt sie durch Gebührenerhöhungen weiter auszuhöhlen.

©5 Minuten Janos Juvan betont die Notwendigkeit echter Entlastungen.

Reform-Hammer: 132 Gemeinden sind zu viel?

Ein heißes Eisen rührt Juvan bei der Verwaltungsstruktur an. Kärnten leistet sich 132 Gemeinden – für die NEOS ein ineffizienter Luxus. „Wenn ich natürlich 132 Gemeinden, sprich 132 Bürgermeister, 132 Verwaltungsapparate, 132 Fuhrparks, 132 Maschinenparks in den Gemeinden habe und brauche, dann ist das natürlich teurer, als wenn ich das effizient gemeinsam gestalte“, rechnet Juvan vor. Er fordert Mut zu Kooperationen und Zusammenlegungen, um Spielraum für Gebührensenkungen zu schaffen. Angst vor massiven Jobverlusten in der Verwaltung hat er dabei nicht. Angesichts des massiven Arbeitskräftemangels in der Privatwirtschaft sieht er den öffentlichen Dienst eher als Reservoir: „Ich mache mir ehrlich gesagt in Österreich, auch in Kärnten, wenig Sorgen um die Menschen, die gerne tun, die gut ausgebildet sind. Das wird nicht der Auslöser sein […] dass wir hier Menschen haben, die keine Beschäftigung finden“.

©5 Minuten NEOS-Landessprecher Juvan will Kärntens Gemeinden zusammenlegen.

Klartext zur Pflege: „Der Staat hat bewiesen, dass er es nicht kann“

Besonders emotional wurde es beim Thema Pflege. Hier stellt sich Juvan gegen den Trend zur kompletten Verstaatlichung. Seine These: „Der Staat hat oft genug in der Geschichte bewiesen, dass er eben nicht in der Lage ist, wesentliche Dinge selbst zu organisieren“. Er sieht die Rolle der Politik eher als Schiedsrichter, nicht als Spieler. „Um ein Problem zu lösen, braucht es die, die es am besten können. Und das sind Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit ihren Teams – und das ist nicht der Staat selbst“, so Juvan klipp und klar.

Fokus auf Eigenverantwortung und Familien

Eng verknüpft mit der Pflege ist für Juvan die Unterstützung der Angehörigen. Er plädiert dafür, den Fokus weg von rein staatlichen Großlösungen hin zu individueller Wahlfreiheit zu lenken. „Ich hätte schon gern, dass wir hier wirklich versuchen, alle an einen Tisch zu holen, nämlich die Gemeinden, alle Bundesländer und eben den Bund selbst, um die großen Themen wie eben die Pflege an einem Tisch zu besprechen und auch zu fragen, wer soll denn zuständig sein?“, so Juvan. Das Ziel müsse sein, Modelle zu schaffen, die sowohl professionelle Pflege als auch die Betreuung im familiären Umfeld finanziell und organisatorisch leistbar machen.

Blick auf die Wahl: „Brücken bauen statt Mauern“

Mit Blick auf die kommenden Gemeinderats- und Landtagswahlen gibt sich Juvan konziliant, aber bestimmt. Er wolle die Erfahrungen der Tour direkt in das pinke Programm einfließen lassen. Koalitionsspekulationen erteilt er eine Absage, betont aber: „In der Demokratie lebt man nicht davon, dass man Mauern aufbaut, sondern dass man Brücken baut und Gemeinsamkeiten sucht“. Die Tour zieht nun weiter nach Klagenfurt, Völkermarkt und Feldkirchen. Man darf gespannt sein, welche Brücken Janos Juvan dort schlagen wird.

©5 Minuten Die NEOS-Entlastungstour geht noch weiter. ©5 Minuten Nächste Stopps sind Klagenfurt, Völkermarkt und Feldkirchen.