Kärntner Power in Wien: Obererlacher baut Swiss Life Select weiter aus

Christoph Obererlacher ist in Wien längst mehr als „nur“ der Chef von Swiss Life Select. Wer ihn in seinem Büro am Wiedner Gürtel besucht, merkt schnell, dass sein Einfluss weit über die Glasfassaden der Finanzzentrale hinausreicht. Als gewähltes Mitglied der Wirtschaftskammer Wien in der Fachgruppe Finanzdienstleister gestaltet er die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen seiner Branche aktiv mit. „Mir ist es wichtig, nicht nur im eigenen Unternehmen etwas zu bewegen, sondern die Qualitätsstandards der gesamten Branche weiterzuentwickeln“, erklärt er mit ruhiger, aber bestimmter Stimme. Sein Engagement im Direktionsrat der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein unterstreicht diesen grenzüberschreitenden Anspruch. Für ihn ist der Wissenstransfer zwischen diesen starken Märkten ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um Österreich als Standort für anspruchsvolle Vermögensverwaltung zu positionieren.

Der Weg vom Lesachtal an den Wiedner Gürtel

Trotz seiner Position als CEO und der Leitung eines großen Teams tritt Obererlacher bemerkenswert bescheiden und nahbar auf. Der gebürtige Lesachtaler (Jahrgang 1971) hat das Finanzgeschäft von der Pike auf gelernt. 1994 startete er als selbstständiger Unternehmer und Finanzberater und wirkte über 17 Jahre lang direkt bei den Kunden in Osttirol und Kärnten, bevor er 2011 in die Geschäftsführung nach Wien berufen wurde. „Wissen Sie“, beginnt er mit einem Lächeln gegenüber 5 Minuten, während er sich in seinem Sessel zurücklehnt, „am Ende des Tages ist unser Geschäft ein Vertrauensgeschäft. Das habe ich schon vor 30 Jahren im Lesachtal gelernt.“ Es ist dieses Fundament aus Handschlagqualität und Verlässlichkeit, auf dem er heute eines der größten Finanzberatungs-Netzwerke des Landes steuert. Seit September 2014 führt er als CEO die Geschäfte in Österreich und fungiert zudem als Prokurist der Swiss Life Select CEE Holding.

Der strategische Paukenschlag: Der WSS-Deal

Der aktuelle Anlass des Gespräches mit 5 Minuten ist die Mehrheitsbeteiligung an der WSS Vermögensmanagement GmbH. Über die Swiss Life Select CEE Holding GmbH übernimmt das Unternehmen 51 Prozent an dem renommierten Vermögensverwalter aus Linz. Obererlacher wird deutlich, wenn er über die strategische Tragweite dieses Schrittes spricht: „Mit der Mehrheitsbeteiligung an der WSS setzen wir einen gezielten strategischen Schritt und stärken maßgeblich unsere Position im Wealth Management in Österreich. Durch diese Beteiligung steigt das durch uns in Österreich betreute Kundenvermögen, resultierend aus Vorsorge- und Investmentgeschäften, auf mehr als drei Milliarden Euro und markiert zugleich den Ausgangspunkt für weiteres Wachstum.“ Für ihn ist die WSS, die über 700 Millionen Euro für mehr als 1.400 Kunden verwaltet, der perfekte Partner, um sich im Segment der hochvermögenden Privatkunden noch stärker aufzustellen. „Gemeinsam bauen wir unser Angebot für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden gezielt aus“, ergänzt er. Dabei bleibt die unternehmerische Identität der WSS gewahrt und die Marke und die bestehende Geschäftsführung weiterhin an Bord.

©Stefan Gergely Bei der Vertragsunterzeichnung: WSS-Geschäftsführer Markus Weissörtel und CEO Christoph Obererlacher (v.l.)

Expertise und lebenslanges Lernen

Hinter der „Kärntner Power“ steckt mehr als nur Vertriebstalent: Es ist die Akribie eines Experten. Obererlacher ist ein Verfechter kontinuierlicher akademischer Weiterbildung. Er ist akademischer Finanzdienstleister (Universität Krems), hält einen MBA der Universität Klagenfurt und ist seit 2020 zertifizierter Aufsichtsrat (CSE). Diese Expertise nutzt er, um Swiss Life Select in die Ära des digitalen Wealth Managements zu führen. Unter seiner Leitung werden Themen wie Agile Work und moderne Personalentwicklung großgeschrieben. Er sieht sich weniger als klassischer „Chef“, sondern vielmehr als Mentor, der seinen rund 250 Beratern in ganz Österreich den Rücken freihält.

Privat am See, beruflich auf Expansionskurs

Trotz seiner Position und der damit einhergehenden Verantwortung wirkt Obererlacher unaufgeregt. Sein privater Ankerpunkt liegt fernab der Wiener Hektik: In Sattendorf am Ossiacher See lebt er mit seiner Familie. „Wenn ich am Wochenende an den Ossiacher See nach Hause fahre, tanke ich die Kraft, die ich hier in Wien brauche“, verrät er. Es ist dieser Kontrast zwischen dem Wiener Parkett und der Ruhe Kärntens, der ihn antreibt. Beim Abschied betont er noch einmal seine Kernphilosophie, die ihn seit seinen Anfängen 1994 begleitet: „Expansion ist kein Selbstzweck. Wir bauen dieses Unternehmen aus, um Menschen dabei zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist unser Kernauftrag.“ Beim Verlassen der Zentrale bleibt der Eindruck eines Mannes, der genau weiß, woher er kommt und wie er die Zukunft der österreichischen Finanzwelt gestalten will. Das Finanzunternehmen mag in Wien wachsen, aber sein Herzschlag bleibt tief in den Kärntner Alpen verwurzelt.