Forschungszentrum in Villach schließt – Jobs wackeln

Zu einer einschneidenden Entscheidung sehen sich die Verantwortlichen im Imerys-Werk in Villach gezwungen. Dem Vernehmen nach wird das Forschungszentrum in der Seebacher Allee geschlossen. Mehrere Arbeitsstellen wackeln.

Über 30 Ingenieure und Techniker arbeiten im Imerys Technology Center (ITC) in der Seebacher Allee in Villach. Nun soll das Forschungszentrum am Rande der Draustadt schließen. Das bestätigte Geschäftsführer Harald Angerer am Donnerstag gegenüber mehreren Medien. Steigende Ausgaben und wachsender Wettbewerbsdruck würden dem Konzern, welcher in Villach insgesamt etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt, spürbar zusetzen. Offizielle Angaben zu Entlassungen gibt es bis dato noch nicht. Recherchen der Kleinen Zeitung zufolge dürfte die Zahl der Betroffenen aber im unteren, zweistelligen Bereich liegen.