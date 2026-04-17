„Turnier der Nationen“: U-15-Fußballelite zu Gast in Kärnten

Die Fußballstars von morgen gastieren in Kärnten. Zwölf U-15-Nationalteams kämpfen beim internationalen „Turnier der Nationen“ um den Titel.

Vom 25. April bis 1. Mai wird der Alpen-Adria-Raum zum Zentrum des internationalen Nachwuchsfußballs. Über 200 Talente aus 12 Nationen treten beim 22. „Torneo delle Nazioni“ in Kärnten, Italien und Slowenien an. In Kärnten finden die Partien in Kötschach-Mauthen, Arnoldstein und Hermagor statt – der Eintritt zu allen Spielen ist frei.

Fußball als Brückenbauer

Bei der Pressekonferenz in Klagenfurt unterstrich Landeshauptmann Daniel Fellner die völkerverbindende Rolle des Events: „Gerade in den aktuell turbulenten und immer kälter werdenden Zeiten zeigt das internationale Fußballturnier wie wichtig es ist, Grenzen vor Ort und im Kopf abzubauen. Fußball schafft hier Verbindung und Freundschaft über die Grenzen hinaus.“

Neuer Modus und Scout-Garantie

Organisator Walter Hartlieb präsentierte einen neuen Spielmodus im Champions-League-Stil: Nach drei Gruppenspielen entscheidet eine Gesamttabelle über die Platzierungsspiele und das Finale am 1. Mai in Gradisca d’Isonzo. „Die Veranstaltung ist das größte Turnier weltweit, bei dem sich die jüngsten Nationalteams der verschiedenen Länder präsentieren können“, so Hartlieb. Auch wirtschaftlich sei das Turnier ein wichtiger Impuls für das Gailtal. Für die jungen Kicker ist es zudem ein Karrieresprungbrett: „Auch heuer werden wieder zahlreiche Scouts internationaler Spitzenklubs erwartet – ein klares Zeichen für die hohe sportliche Qualität des Turniers und die Stars von morgen zu erleben“, betont Landessportdirektor Arno Arthofer.

Termine in Kärnten 25. April (Kötschach-Mauthen): Österreich – Rumänien (13 Uhr)

27. April (Arnoldstein): Tschechien – Österreich (13 Uhr)

29. April (Hermagor): Österreich – China (13 Uhr)

ÖFB will den Sieg

Österreichs U-15-Teamchef Franz Ponweiser peilt nach dem Erfolg 2024 erneut den Turniersieg an. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stehen laut Mitorganisator Nicola Tommasini Werte wie Respekt und Freundschaft im Fokus.