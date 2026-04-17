„Türen bleiben geöffnet“: Villacher Italmarkt meldet sich nach Konkurs

"Unsere Türen bleiben geöffnet": Der Italmarkt in Villach macht weiter, das erklärte das Geschäft noch am selben Tag der Konkursmeldung.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gab am 16. April bekannt, dass über die Tomini Handels GmbH ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Betrieben wird der bekannte ITALMARKT in der Maria Gailer Straße in Villach, betroffen sind 10 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter – wir haben berichtet.

Seit 2009 in Villach verankert

Eröffnet wurde der Italmarkt in Villach bereits im Oktober 2009. Dort können Liebhaber der mediterranen Küche regionale italienische Spezialitäten kaufen, auch ein Feinkostladen mit verschiedensten Aufschnitten ist bei dem Geschäft dabei. Der Markt ist vor allem bekannt dafür, italienische Marken anzubieten, die im österreichischen Einzelhandel nicht angeboten werden.

„Unsere Türen bleiben geöffnet“

Noch am selben Tag der Konkursmeldung meldete sich der ITALMARKT in den sozialen Medien zu Wort: „Liebe Kunden, unsere Türen bleiben geöffnet, wir freuen uns auf euren Besuch.“ Auch in den Kommentaren gab es dazu positive Rezensionen: „Ohne euch wäre mein kulinarisches Leben nicht so bunt.“ oder „Super, dann gibt’s weiterhin leckere italienische Jause.“