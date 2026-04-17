Wespen und Hornissen: Villach zahlt 216 Euro für Umsiedelung

Villach unterstützt die fachgerechte Umsiedelung von Wespen und Hornissen mit bis zu 216 Euro. Die Maßnahme soll die Insekten schützen und Sicherheit bei Nestern in Wohnnähe bieten.

Obwohl die Tiere friedfertig sind, stellt die tierfreundliche Umsiedelung eine Alternative dar, wenn Nester in Wohnnähe oder bei Allergien zum Problem werden

Obwohl die Tiere friedfertig sind, stellt die tierfreundliche Umsiedelung eine Alternative dar, wenn Nester in Wohnnähe oder bei Allergien zum Problem werden

Villach fördert die fachgerechte Umsiedelung von Wespen- und Hornissennestern mit bis zu 216 Euro pro Nest, um die unter Naturschutz stehenden Insekten zu schützen. Laut Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh ist das Ziel dieser Maßnahme, „das Überleben der nützlichen Insekten zu sichern und gleichzeitig Konflikte zwischen Mensch und Tier zu entschärfen“.

Wohnnähe und Allergien

Obwohl die Tiere friedfertig sind, stellt die tierfreundliche Umsiedelung eine Alternative dar, wenn Nester in Wohnnähe oder bei Allergien zum Problem werden. „In den letzten Jahren konnten bereits viele Nester erfolgreich umgesiedelt werden. Dies bedeutet aktiven Artenschutz und ist gleichzeitig eine sichere Lösung für betroffene Haushalte“, so Jabali Adeh. Details zum Ablauf sind auf der Homepage der Stadt Villach verfügbar.