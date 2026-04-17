Villacher Turnerball: Alle Infos zum „Tanz in den Frühling“

Der Villacher Turnverein veranstaltet am 18. April den traditionellen Turnerball in der Gerbergasse. Das Programm umfasst Live-Musik, eine Mitternachtsshow und eine Club-Bar im Keller.

Am 18. April lädt der Villacher Turnverein unter dem Motto „Tanz in den Frühling“ zum traditionellen Turnerball in die Gerbergasse 39 ein. Der festliche Abend beginnt um 19 Uhr und wird um 20:30 Uhr mit der Polonaise der Jungturnerinnen und Jungturner offiziell eröffnet.

©Villacher Turnverein Ein abwechslungsreicher Abend… ©Villacher Turnverein …wird in Villach erwartet.

Abwechslungsreicher Abend

Die Gäste erwartet eine der größten Tanzflächen der Stadt, auf der die Band „Ladies & Gentlemen“ für Live-Musik sorgt, während die Kellerbar mit modernen Club-Beats zum Tanzen einlädt. Ein besonderes Highlight stellt die spektakuläre Mitternachtseinlage der Vereinsjugend dar. Karten für das Event sind bei den Vorturnerinnen und Vorturnern sowie per E-Mail unter veranstaltungen@villacher-turnverein.at erhältlich.