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/ ©Villacher Turnverein
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ball in Villach.
Die festlich dekorierte Turnhalle in Villach dient als Veranstaltungsort für den Turnerball 2026.
Villach
17/04/2026
Event steht bevor

Villacher Turnerball: Alle Infos zum „Tanz in den Frühling“

Der Villacher Turnverein veranstaltet am 18. April den traditionellen Turnerball in der Gerbergasse. Das Programm umfasst Live-Musik, eine Mitternachtsshow und eine Club-Bar im Keller.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Am 18. April lädt der Villacher Turnverein unter dem Motto „Tanz in den Frühling“ zum traditionellen Turnerball in die Gerbergasse 39 ein. Der festliche Abend beginnt um 19 Uhr und wird um 20:30 Uhr mit der Polonaise der Jungturnerinnen und Jungturner offiziell eröffnet.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ball in Villach.
©Villacher Turnverein
Ein abwechslungsreicher Abend…
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Ball in Villach.
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…wird in Villach erwartet.

Abwechslungsreicher Abend

Die Gäste erwartet eine der größten Tanzflächen der Stadt, auf der die Band „Ladies & Gentlemen“ für Live-Musik sorgt, während die Kellerbar mit modernen Club-Beats zum Tanzen einlädt. Ein besonderes Highlight stellt die spektakuläre Mitternachtseinlage der Vereinsjugend dar. Karten für das Event sind bei den Vorturnerinnen und Vorturnern sowie per E-Mail unter veranstaltungen@villacher-turnverein.at erhältlich.

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