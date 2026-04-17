Eigenes Bistro geplant: ADEG in Drobollach baut Angebot aus

Die bestehende Bistroecke im ADEG-Supermarkt Scheiber in Drobollach am Faaker See wird ausgelagert. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die REWE GROUP das anstehende Projekt. „Nach Abschluss des laufenden Genehmigungsverfahrens soll das Bistro noch heuer in Betrieb gehen – als dauerhafte Bereicherung des Standorts.“ Dafür wird am südwestlichen Teil des Parkplatzes ein eigener Container aufgestellt. „Dadurch gewinnen unsere Kunden im Geschäft mehr Raum für den Einkauf, und das kulinarische Angebot bekommt ein eigenes, ansprechendes Zuhause.“

©5 Minuten Aus einer kleinen Ecke im ADEG-Supermarkt soll bald ein eigenes Bistro werden.

Bistro eröffnet in Drobollach

Investiert werden rund 150.000 Euro. „Das Projekt wird von uns auf die Beine gestellt und finanziert. Wir haben zu 100 Prozent Vertrauen in den Standort Drobollach und die Kunden liegen uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund war uns bewusst, das wir etwas schaffen müssen, wo man wieder gemütlich zusammen kommt“, betont Christopher Stornig, Kaufmann und Geschäftsführer der Scheiber Handels GmbH. Ziel ist es, einen einladenden Treffpunkt mit leistbaren Preisen direkt vor Ort zu schaffen. Zur Verfügung gestellt werden acht Verabreichungsplätze sowie ein Kunden-WC. Geöffnet hat das Bistro dann ganzjährig.