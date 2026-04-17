Süße Meisterleistungen: Das sind Kärntens beste Nachwuchs-Konditoren

In der Fachberufsschule für Tourismus in Villach-Warmbad stellten Kärntens beste Konditor-Lehrlinge ihr Können unter Beweis. Den Sieg holte sich Lisamarie Grassl von der Konditorei Fahrnberger in Klagenfurt.

Am Freitag stand die Fachberufsschule für Tourismus in Warmbad ganz im Zeichen süßer Handwerkskunst. Bei den Junior Skills zeigten Kärntens angehende Konditoren ihr Talent. Am Ende überzeugte Lisamarie Grassl von der Konditorei Fahrnberger in Klagenfurt die Jury und belegte Platz eins. Direkt dahinter folgte ihr Kollege Lukas Hrovat. Rang drei ging an Lilli Pöllinger aus der Konditorei Rudolf Dieter Nussbaumer in Gmünd.

Bildungslandesrat bei Siegerehrung

Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte den Teilnehmenden: „Hier wurde einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der nächsten Generation steckt.“ Sein Dank gelte aber auch den engagierten Ausbildern, Betrieben und Schulen. Der Bildungsreferent betonte: „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie junge Menschen auf ihrem Weg begleiten und ihnen das notwendige Wissen und Können vermitteln.“