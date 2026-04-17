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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt verschiedene Torten sowie eine Konditorin, welche gerade eine Torte zubereitet.
Große Bühne für junge Talente: Bei den Junior-Skills bewiesen Kärntens Nachwuchskonditoren ihr Geschick.
Warmbad
17/04/2026
Junior Skills

Süße Meisterleistungen: Das sind Kärntens beste Nachwuchs-Konditoren

In der Fachberufsschule für Tourismus in Villach-Warmbad stellten Kärntens beste Konditor-Lehrlinge ihr Können unter Beweis. Den Sieg holte sich Lisamarie Grassl von der Konditorei Fahrnberger in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Am Freitag stand die Fachberufsschule für Tourismus in Warmbad ganz im Zeichen süßer Handwerkskunst. Bei den Junior Skills zeigten Kärntens angehende Konditoren ihr Talent. Am Ende überzeugte Lisamarie Grassl von der Konditorei Fahrnberger in Klagenfurt die Jury und belegte Platz eins. Direkt dahinter folgte ihr Kollege Lukas Hrovat. Rang drei ging an Lilli Pöllinger aus der Konditorei Rudolf Dieter Nussbaumer in Gmünd.

Bildungslandesrat bei Siegerehrung

Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte den Teilnehmenden: „Hier wurde einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der nächsten Generation steckt.“ Sein Dank gelte aber auch den engagierten Ausbildern, Betrieben und Schulen. Der Bildungsreferent betonte: „Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag, indem sie junge Menschen auf ihrem Weg begleiten und ihnen das notwendige Wissen und Können vermitteln.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesrat Peter Reichmann.
©LPD Kärnten/Wajand
Am Foto: Landesrat Peter Reichmann
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