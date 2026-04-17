Schluss nach sechs Jahren: Goalie-Coach muss gehen

Goaltending-Coach Patrick Machreich verlässt nach sechs Saisons den Trainerstab des EC iDM Wärmepumpen VSV. Der auslaufende Vertrag wird nicht zu verlängert.

Sechs Jahre gehörte Patrick Machreich zum Trainerstab des EC iDM Wärmepumpen VSV. Der gebürtige Zeller (45) kümmerte sich dabei um die Entwicklung der Torhüter im Nachwuchs und im Profibereich. In der Saison 24/25 unterstützte er Headcoach Tray Tuomie zudem als Assistenztrainer.

Vertrag wird nicht verlängert

„Wir haben uns als Verein nach intensiver Analyse in den vergangenen Wochen dazu entschlossen, den auslaufenden Vertrag mit Patrick nicht zu verlängern“, teilte Geschäftsführer Martin Winkler am Freitag dennoch mit. Der VSV will sich neu ausrichten. „Wir bedanken uns ausdrücklich für seine Arbeit und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Für seine Zukunft wünschen wir ihm beruflich wie privat alles Gute und viel Erfolg.“

Karriere über Österreichs Grenzen hinweg

Machreich blickt auch auf zehn Saisonen in der höchsten österreichischen Liga zurück, ergänzt durch 13 Jahre in der zweiten Spielklasse. Darüber hinaus spielte er für Ahmat Hyvinkää in Finnlands zweiter Liga.