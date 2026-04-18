Explosion in Villach-Land: 75-Jähriger wurde verletzt

Schwerer Unfall im Bezirk Villach-Land: Bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer kam es am Freitagnachmittag in einer Werkstatt zu einer Staubexplosion.

Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten am späten Nachmittag in Villach-Land an, nachdem eine Staubexplosion in einem Werkstattgebäude eine starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten am späten Nachmittag in Villach-Land an, nachdem eine Staubexplosion in einem Werkstattgebäude eine starke Rauchentwicklung verursacht hatte.

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich im Bezirk Villach-Land ein schwerer Arbeitsunfall in einem Werkstattgebäude. Ein 75-jähriger Mann führte dort gegen 17:30 Uhr Arbeiten mit einem Winkelschleifer durch, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Staubexplosion kam. Eine 66-jährige Frau bemerkte den Vorfall, rettete den Mann geistesgegenwärtig ins Freie und verständigte umgehend die Rettungskräfte.

Über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und das Notarztteam des Rettungshubschraubers C11 wurde der 75-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Klagenfurt eingeliefert. Infolge der Explosion kam es in der Werkstatt zu einer starken Rauchentwicklung, die einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren auslöste. Die Freiwilligen Feuerwehren Arriach, Laastadt, Winklern/Einöde und Afritz am See waren mit insgesamt rund 100 Kräften vor Ort.