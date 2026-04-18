Müllsuche im Faaker See: Freiwillige setzen Zeichen gegen Verschmutzung

Freiwillige und Wasserrettung befreiten das Ufer und den Grund des Faaker Sees von Müll. Die Aktion „mein SEE.“ verzeichnete wachsende Teilnehmerzahlen, auch bei Kindern.

Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Menge an Unrat an Land und am Wasser gefunden.

Auch in diesem Jahr wurde wieder eine Menge an Unrat an Land und am Wasser gefunden.

Rund um den Faaker See fand vor wenigen Tagen die jährliche Flurreinigung statt. Unter der Initiative „mein SEE.“ suchten zahlreiche Freiwillige – von Schulkindern bis zu Pensionisten – die Uferbereiche und Wanderwege nach Abfall ab. Unterstützt wurde die Aktion von der Wasserrettung, der Gemeinde Finkenstein und dem Abfallwirtschaftsverband Villach.

©Tourismusverband Finkenstein am Faaker See, Ein Blick auf den gefundenen Abfall.

Wachsendes Bewusstsein, bleibendes Müllproblem

Trotz eines positiven Trends zu mehr Beteiligung förderten Taucher und Helfer erneut beachtliche Mengen Unrat zutage. „Wir sind äußerst dankbar für die große Unterstützung und das wachsende Bewusstsein in der Bevölkerung. Es freut uns sehr zu sehen, dass unsere Initiative angenommen wird und immer mehr Menschen Verantwortung für ‚ihren‘ See übernehmen“, so Michaela Tiefenbacher, Vorsitzende des Tourismusverbandes Finkenstein am Faaker See.

Anerkennung für Einsatzkräfte

Im Fokus stand auch die ehrenamtliche Arbeit der Österreichischen Wasserrettung (Einsatzstelle Faaker See). Die Helfer, die vor Kurzem noch beim Waldbrand auf der Taborhöhe im Einsatz waren, koordinierten die Bergungen im Wasser.