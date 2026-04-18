Fotogalerie: Kärntens Meister-Elite im Casineum Velden geehrt

Im Casineum Velden wurde Kärntens neue Meister-Elite geehrt: Insgesamt 563 Absolventinnen und Absolventen – ein Plus von 8,3 Prozent – erhielten ihre Urkunden. Die Absolventinnen und Absolventen im Alter von 19 bis 72 Jahren bilden nun eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft. Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, betonte die Bedeutung dieser Qualifikation: „In unserer Zeit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen braucht der Wirtschaftsstandort Menschen, die große Leidenschaft für ihren Beruf aufbringen und bereit sind, mehr zu leisten. Sie sind Garant für die international anerkannte hohe Qualität des Handwerks und der Dienstleistungen und auch dafür, dass Wissen und Fähigkeiten an die nächste Generation weitergegeben werden. Nur so können wir zukünftig im internationalen Wettbewerb bestehen.“

Alle Bilder des Abends im Überblick

©Egon Rutter

Dutzende Branchen im Mittelpunkt

Besonders stark vertreten waren die Bereiche Kraftfahrzeugtechnik bei den Meistern sowie die Versicherungsvermittlung und das Baugewerbe bei den Befähigungsprüfungen. Die hohe Erfolgsquote von 72 Prozent unterstreicht das Niveau der Ausbildung, die durch die NQR-Einstufung auf Stufe 6 offiziell dem Bachelor gleichgestellt ist. Benno Tosoni, Leiter der Meisterprüfungsstelle, hob hervor: „Rund die Hälfte der Absolventen der letzten fünf Jahre hat ein Unternehmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen und trägt damit wesentlich zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei.“ Neben der bereits umgesetzten Übernahme der Prüfungsgebühren fordert die Wirtschaftskammer nun auch eine staatliche Unterstützung für die Vorbereitungskurse, um die berufliche Bildung weiter zu stärken. Den feierlichen Abschluss bildete ein Einblick in den wachsenden Meister Alumni Club, der die branchenübergreifende Vernetzung fördert.