Slowenische Philharmonie begeistert mit Starflötist in Villach

Die Slowenische Philharmonie beeindruckt das Villacher Publikum erneut mit ihrem außergewöhnlichen Können und einem besonderen Programm. Dieses Konzert bietet Michael Martin Kofler die perfekte Gelegenheit, seine gesamte Virtuosität und sein beeindruckendes Können zur Geltung zu bringen. Seine musikalische Brillanz wird begeistern und in Staunen versetzen. Michael Martin Kofler, Soloflötist der Münchner Philharmoniker und gebürtiger Villacher, feierte vor kurzem seinen 60. Geburtstag. Nach unzähligen Konzerten rund um den Globus hat der Kulturpreisträger 1993 seine Heimatstadt Villach nie vergessen. Seine Musik berührt und inspiriert das Publikum.

Termin Slowenische Philharmonie Termin: Mi, 22. April 2026

Ort: Congress Center Villach

Beginn: 19.30 Uhr

Michael Martin Kofler Flöte

Michael Wendeberg Dirigent

Die Stadt Villach möchte diesen außergewöhnlichen Musiker, dessen Leidenschaft und Können die Kulturlandschaft bereichert hat, mit einem Festkonzert ehren. Das Flötenkonzert von Aram Iljitsch Chatschaturjan ist technisch anspruchsvoll und erfordert ein hohes Maß an Virtuosität und musikalischem Ausdruck. Rampals Transkription des Violinkonzerts für Flöte enthält komplexe Passagen und eine Kadenz. Die Herausforderung liegt nicht nur in der technischen Bewältigung der schnellen und schwierigen Läufe, sondern auch in der Interpretation der emotionalen Tiefe und der dynamischen Nuancen des Stücks. Dieses Konzert bietet Michael Martin Kofler die perfekte Gelegenheit, seine gesamte Virtuosität und sein beeindruckendes Können zur Geltung zu bringen. Seine musikalische Brillanz wird begeistern und in Staunen versetzen.