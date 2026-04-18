Explosion forderte einen Verletzten: Nun ist die Brandursache bekannt

Nach der Explosion in einem Werkstattgebäude im Bezirk Villach-Land liegen nun neue Erkenntnisse zur Ursache vor. Ein 75-Jähriger erlitt bei dem Vorfall schwere Verbrennungen.

Ein 75-jähriger Mann führte am 17. April im Bezirk Villach-Land in einem Werkstattgebäude Arbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu einer Staubexplosion. Eine in der Nähe befindliche 66-jährige Frau wurde auf die Explosion aufmerksam, brachte den Mann ins Freie und verständigte die Rettungskräfte. Der 75-Jährige wurde vom Rettungsdienst sowie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers C11 erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Klagenfurt verbracht. Im Werkstattgebäude kam es infolge der Explosion zu einer starken Rauchentwicklung. Im Einsatz standen zudem die Freiwilligen Feuerwehren Arriach, Laastadt, Winklern/Einöde und Afritz am See mit insgesamt rund 100 Einsatzkräften. 5 Minuten berichtete bereits: Explosion in Villach-Land: 75-Jähriger wurde verletzt.

Ursache für Explosion nun bekannt

Als Ursache für das Brandgeschehen konnten durch Ermittlungen der Brandgruppe des LKA Kärnten durchgeführte Heißarbeiten (Trennschneiden mit einem Winkelschneider) des Opfers ermittelt werden. Im Nahbereich der Heißarbeiten war ein Restbestand von Sprengpulver (70%) in einem Papierkarton am Boden abgestellt. Aufgrund dieser Heißarbeiten entzündete Funkenflug das Pulver und führte zu einem rasanten Abbrand mit einer größeren Stichflamme, der folglich zu den schweren Verbrennungen des Opfers geführt hat.