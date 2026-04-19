Brand neben Forstweg sorgte für Einsatz in Villach-Land

Drei Feuerwehren löschten gestern einen Brand an einem Forstweg in Oberaichwald. Durch das schnelle Eingreifen der 19 Einsatzkräfte war die Gefahr bereits nach 30 Minuten vollständig gebannt.

Am gestrigen Nachmittag wurden die Feuerwehren der Region zu einem Einsatz in die Ortschaft Oberaichwald gerufen. Um 15:57 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Latschach gemeinsam mit den Florianis aus Faak am See und Fürnitz aus, nachdem ein Brand im Bereich eines Forstweges gemeldet worden war.

19 Feuerwehrleute vor Ort

Das Feuer konnte durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Kräfte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Die Bilanz des Einsatzes fiel entsprechend kompakt aus: „Wir standen mit beiden Einsatzfahrzeugen und 19 Mann für die Dauer von 30 Minuten im Einsatz“, so die Einsatzkräfte abschließend.