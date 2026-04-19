Hubschrauber über Villach-Land: Drei Jugendliche aus Gebirge gerettet

Drei junge Männer überschätzten in Kärnten das Gebirge und gerieten in eine alpine Notlage, woraufhin sie von der Polizei und der Bergrettung per Hubschrauber aus ihrer misslichen Lage befreit wurden.

„Der Rettungshubschrauber sowie der Polizeihubschrauber sind in Ledenitzen jeweils mit einem Mann am Seil gestartet, wisst ihr was da los ist?“ – mit diesen Worten meldete sich am Samstagabend eine Leserin gegenüber 5 Minuten. Und tatsächlich kam es zu einer alpinen Notlage, welche die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigte.

Jugendliche überschätzten das Gebirge

„Drei junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren sind gestern in eine alpine Notlage geraten“, so ein Beamter der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Eine der Personen, der 18-Jährige, wurde dabei leicht verletzt. Ebenso waren die drei Personen unterkühlt. Zudem schilderte ein weiterer Leser den Jugendlichen anschließend mit einer Wärmedecke und den Einsatzkräften der Bergrettung gesehen zu haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 08:12 Uhr aktualisiert