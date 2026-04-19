4:3! VSV Unihockey greift nach weiterem Meistertitel

Der VSV Unihockey greift nach dem elften Meistertitel. Nach einem packenden 4:3-Sieg gegen den Wiener Floorball Verein haben die Villacher heute in eigener Halle den ersten Matchball zur Meisterschaft.

Der VSV Unihockey steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft. In einem nervenaufreibenden dritten Finalspiel der Österreichischen Floorball Bundesliga besiegten die Villacher den Wiener Floorball Verein (WFV) am Samstagabend knapp mit 4:3.

Emotionaler Moment

Nach einem frühen Rückstand drehten Anže Brajič und Christoph Steiner das Spiel im ersten Drittel. Im zweiten Abschnitt lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei Niklas Fechtig für den VSV traf, während der WFV zum 3:3 ausglich. Die Entscheidung brachte schließlich Luca Widnig in der 52. Minute mit dem Treffer zum 4:3-Endstand. Ein emotionaler Moment markierte die erste Drittelpause, als Vereinsgründer Hannes Pühringer unter lautstarkem Applaus für sein Lebenswerk geehrt und zum Ehrenobmann des VSV Unihockey ernannt wurde.

Meistertitel steht bevor

„Die Mannschaft hat heute Charakter bewiesen und sich von der hitzigen Atmosphäre nicht beirren lassen“, zeigt sich Christian Hamp, Vize-Präsident des VSV Unihockey, sichtlich zufrieden. „Wir haben uns diesen Matchball hart erarbeitet. Jetzt gilt es, die Konzentration hochzuhalten, um morgen vor unseren Fans den letzten entscheidenden Schritt zu machen.“ Mit einer 2:1-Führung in der „Best-of-5“-Serie hat der VSV bereits am heutigen Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle Villach St. Martin die Möglichkeit, den elften Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt zu machen.