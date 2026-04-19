„Ich bin sprachlos“: Kärntner Faschingsgilde trauert um zwei Mitglieder

Die Faschingsgilde Treffen nimmt Abschied von Ilona und Georg Berger. Der tiefe Schmerz stößt auf große Anteilnahme in der Bevölkerung.

Die Gemeinde Treffen trauert um zwei engagierte Persönlichkeiten. Wie die örtliche Faschingsgilde kürzlich in den sozialen Medien bekannt gab, hat der Verein Abschied von Ilona und Georg Berger nehmen müssen. Die Beisetzung fand bereits in der abgelaufenen Woche auf dem Friedhof in Treffen statt.

„Die Faschingsfamilie trauert“

In einem emotionalen Statement würdigte die Gilde das langjährige Engagement der beiden: „Die Faschingsfamilie trauert um Ilona und Georg Berger. Wir haben uns von den beiden am Samstag 11.04. am Friedhof in Treffen verabschiedet.“ Beide waren über Jahre hinweg feste Säulen des Vereinslebens. Ilona Berger wird vor allem für ihre positive Energie in Erinnerung bleiben. Die Gilde betont:„Ilona hat unser Programm mit ihrer stets fröhlichen Art als witzige Akteurin bereichert. Auch hat sie uns tatkräftig an der Gästetheke unterstützt.“ Georg Berger bildete dazu den ruhigen Gegenpol und führte den Verein als versierter Sprecher durch die Veranstaltungen: „Georg, immer freundlich und unaufgeregt, war uns ein vergnüglicher Moderator.“

Bestürzung in der Bevölkerung

Die Nachricht löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Anteilnahme aus. Zahlreiche Wegbegleiter und Freunde drückten ihren Schmerz aus. Eine Nutzerin fasste in den Kommentaren zusammen: „Ich bin sprachlos und werde beide stets mit einem Lächeln im Gesicht in Erinnerung behalten.“