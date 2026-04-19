8.848 Höhenmeter in Villach „radeln“: Dobratsch wird zum Everest

Ob die volle Distanz oder im Team – beim Everesting in Villach zählt jeder Meter auf dem Weg zum virtuellen Gipfel des Mount Everest.

Ob die volle Distanz oder im Team – beim Everesting in Villach zählt jeder Meter auf dem Weg zum virtuellen Gipfel des Mount Everest.

Es ist ein simples, aber gnadenloses Konzept: Man nehme einen Anstieg und fahre ihn so oft hintereinander hinauf, bis die kumulierten Höhenmeter der Gipfelhöhe des Mount Everest entsprechen. Was als Nischen-Challenge für Extremradsportler begann, erreicht am 30. Mai eine neue Dimension. Mit dem ersten offiziellen Everesting-Event Österreichs wird die Villacher Alpenstraße zur vertikalen Bühne für eine der härtesten Prüfungen im Radsport.

Breitensport im Fokus

Um die magische Marke von 8.848 Höhenmetern zu knacken, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Serpentinen des Dobratsch mehrfach bezwingen. Während Profis die Distanz oft als rein psychologische Grenzerfahrung nutzen, steht bei der Premiere in Villach der Breitensport im Fokus. Das Format ist dabei so ausgelegt, dass der Einstieg niederschwellig bleibt: Wer sich die volle Distanz allein nicht zutraut, kann sich über Halb-, Viertel- oder Achtel-Distanzen an die Herausforderung herantasten oder die Höhenmeter in Teams von bis zu acht Personen aufteilen. Everesting hat sich in den letzten Jahren von einer Internet-Challenge zu einer weltweit anerkannten Disziplin entwickelt. Dass Villach nun als Auftakt für eine internationale Eventreihe fungiert, die im September in einer Weltmeisterschaft auf Sizilien gipfelt, unterstreicht die Qualität der Strecke.

Summe ist das Ziel

Für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet das Format eine seltene Dynamik: Anders als bei klassischen Eintagesrennen kehren die Fahrer beim Everesting über Stunden hinweg immer wieder an denselben Punkt zurück. Die Villacher Alpen Arena dient dabei als logistisches Zentrum und Stimmungsbarometer. Am Ende zählt am Dobratsch nicht nur die Zeit, sondern vor allem die Summe der mühsam erkämpften Höhenmeter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 12:23 Uhr aktualisiert