Vienna City Marathon und Co.: LC Villach überzeugt am Wettkampfwochenende

Der LC Villach präsentierte sich an einem intensiven Wettkampfwochenende in starker Form und konnte sowohl im Nachwuchs als auch im Erwachsenenbereich mit zahlreichen Spitzenleistungen, persönlichen Bestzeiten und Podestplätzen überzeugen. Den Auftakt bildete am Freitag (17.4.) der Geolauf 2026, bei dem die erst 17-jährige Alissa Liebhard ihre herausragende Form unter Beweis stellte. In 26:59 Minuten gewann sie ihre U20-Klasse souverän, belegte den 8. Gesamtrang und war zugleich schnellste Frau des gesamten Teilnehmerfeldes. Besonders bemerkenswert ist die deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr, in dem sie ihre Zeit um rund eine Minute verbessern konnte.

40. Attnanger Sparkassenlaufs

Ein weiteres sportliches Highlight lieferte der LC Villach bei den Österreichischen Meisterschaften im Meilenlauf im Rahmen des 40. Attnanger Sparkassenlaufs. In der U18 männlich sorgten Sebastian Kofler und Matteo Xaver Jost für einen vielbeachteten Doppelsieg in 4:32,83 bzw. 4:33,13 Minuten. Das hochspannende Rennen wurde von nur 0,8 Sekunden zwischen den ersten vier Athleten entschieden. Gemeinsam mit Benjamin Trontelj (Platz 8) sicherte sich der LC Villach zudem den Mannschaftssieg. In der U14 belegte Timijan Trontelj Platz 10, während Sarah Leitner in der weiblichen U18 mit nur sechs Hundertstelsekunden Rückstand auf Bronze einen starken vierten Platz erreichte. Beim 1. KLC-Meeting 2026 in Klagenfurt zeigte der LC Villach ebenfalls eine geschlossene Teamleistung mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen. Über 150 Meter setzte sich Valentin Liebhard in 16,55 Sekunden (PB) durch, gefolgt von Fabian Graßl (17,05 s PB), womit ein Villacher Doppelsieg gelang. Auch über 300 Meter überzeugten beide Athleten mit starken Zeiten. Im Frauenbereich erzielten Katarina Vukicevic, Alexandria Kovalchuk undVanessa Steßlpersönliche Bestleistungen über 150 Meter. Über 600 Meter belegte Vanessa Steßl Rang drei, gefolgt vonHannah Jonach und Helena Prodnik, die ebenfalls mit Bestzeit überzeugte. Den internationalen Abschluss bildeten die Straßenlaufbewerbe in Wien.

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Beim Vienna 5K lief Stefanie Kurath in 17:07 Minuten auf Platz 5 und stellte eine neue persönliche Bestzeit auf. Chantal Buschung wurde Siebente und egalisierte ihre Bestleistung, während Helena Lev das starke Mannschaftsergebnis mit Platz 34 abrundete. Beim Tchibo Coffee Run 10K erreichte Charleen Bastian in 38:26 Minuten einen hervorragenden 4. Platz im internationalen Spitzenfeld. Mit diesen Ergebnissen unterstreicht der LC Villach einmal mehr seine erfolgreiche Nachwuchsarbeit sowie die kontinuierliche Leistungsentwicklung seiner Athletinnen und Athleten auf nationaler und internationaler Ebene.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert