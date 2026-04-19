Strauss-Operette „Die Fledermaus“ kommt nach Villach

Am 19. April, bringen das Ensemble der Kammeroper Köln und die Kölner Symphoniker Johann Strauss‘ Operette „Die Fledermaus“ nach Villach.

Unterhaltung im Walzertakt ist am kommenden Sonntag, den 19. April, garantiert, wenn Johann Strauss Operette „Die Fledermaus“ in Villach spielt.

Unterhaltung im Walzertakt ist am kommenden Sonntag, den 19. April, garantiert, wenn Johann Strauss Operette „Die Fledermaus“ in Villach spielt.

Unterhaltung im Walzertakt ist am kommenden Sonntag, den 19. April, garantiert, wenn Johann Strauss Operette „Die Fledermaus“ in Villach spielt. Das Ensemble der Kammeroper Köln und die Kölner Symphoniker setzen die gleichermaflen lebenskluge wie heiter-ironische Gesellschaftssatire aus dem 19. Jahrhundert im Congress Center in Szene.

Die Fledermaus bringt die Leichtigkeit

des Wiener Walzers ins Congress Center

Es geht – wie in der klassischen Wiener Operette üblich – um wilde Parties, Verwechslungen, Intrigen und Schadenfreude. Dazu gesellt sich viel Unterhaltung im Walzertakt. Aristokraten, Bürger und Dienstboten vergnügen sich auf einem Fest, verbr ̧dern sich und jeder gibt vor, jemand anderer zu sein. Am Ende schiebt man die Schuld auf den Champagner, alle Missverständnisse klären sich auf und die Charaktere feiern fröhlich die Freundschaft und das Leben. Die turbulente Geschichte wird durch Melodien untermalt, die für ihren Charme und Esprit bekannt sind. Das Publikum darf sich also auf Spielfreude mit Musik und in Szene gesetzt durch das Ensemble der Kammeroper Köln und Kölner Symphonikern freuen. Das Einführungsgespräch zur Operette findet um 18.45 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Termin SO, 19. April, 19.30 Uhr

Die Fledermaus

Operette von Johann Strauss

Kammeroper Kˆln und Kˆlner Symphoniker

Congress Center Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 17:44 Uhr aktualisiert