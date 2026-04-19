Bildergalerie: So schön war die Strandbar-Saisoneröffnung am Faaker See

Bei frühlingshaftem Wetter und ausgelassener Stimmung ist die Strandbar am Faaker See in Egg erfolgreich in die neue Saison gestartet. Zahlreiche Besucher feierten direkt am Wasser und genossen Cocktails, Musik und Kulinarik.

Bei strahlendem Frühlingswetter ist die Strandbar am Faaker See in Egg schwungvoll in die neue Saison gestartet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um den Auftakt direkt am Wasser zu feiern und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Strandbar-Saisoneröffnung am Faaker See in Bildern

Für beste Stimmung sorgten erfrischende Cocktails, gute Musik und kulinarische Schmankerl, die bis in die Abendstunden für ein gelungenes Event sorgten. Das stilvolle Ambiente der Location und der beeindruckende Blick auf den See verliehen der Eröffnung ein besonderes Flair. Unter den Gästen wurden unter anderem Faschingsprinz Thomas Springer, Handy-Experte Peter Samselnig, Gastronom Charly Rieser sowie Marketingprofi Gerhard Brüggler gesichtet. Hier findest du die schönsten Bilder des Abends: