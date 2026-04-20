Villach blüht auf: Blumenmarkt findet bald wieder statt
Anfang Mai blüht Villach wieder richtig auf: Am Hans-Gasser-Markt findet wieder der traditionelle Blumenmarkt statt.
Für viele Villacherinnen und Villacher markiert der traditionelle Blumenmarkt den Startschuss in die Gartelsaison. Am 1. und 2. Mai ist es wieder so weit und der Hans-Gasser-Platz verwandelt sich in ein buntes Blütenmeer. Vor Ort gibt es alles, was das Gärtner-Herz begehrt: von bunten Blumen für Balkon und Beet bis hin zu Kräutern, Gemüsepflanzen und Obstgehölzen. Dazu kommen Samen, Dekoartikel und Zubehör für den Garten.
Diese Betriebe nehmen teil:
- Alpengarten Villacher Alpe
- Bildungszentrum Ehrental
- Blumen Moser
- Blumen Richter
- Blumenhof Villach
- Blütenpoesie
- Gärtnerei Steinberger
- Gärtnerei Lakonig
- Gartengemüse Villach
- Naturpark Dobratsch
- Haarstudio Nina
Pflanzen aus der Region und blumige Styles
Die Pflanzen stammen laut Auskunft der Stadt Villach direkt von regionalen Gärtnereien. Doch nicht nur einkaufen, auch informieren ist beim Blumenmarkt möglich: Wer Fragen hat, bekommt gleich Tipps aus erster Hand – etwa zur Pflege oder zum richtigen Standort für Pflanzen. Daneben gibt es auch ein blumiges Extra für Besucher: Vor Ort wird „Haarstudio Nina“ Blumen in die Haare der Besucherinnen und Besucher stylen, um die Frühlingsstimmung perfekt zu machen.
Termin: Blumenmarkt in Villach
- Wann: Freitag, 1. Mai (9 bis 19 Uhr) und Samstag, 2. Mai (9 bis 16 Uhr)
- Wo: Hans-Gasser-Platz in Villach