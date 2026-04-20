Villach blüht auf: Blumenmarkt findet bald wieder statt

Für viele Villacherinnen und Villacher markiert der traditionelle Blumenmarkt den Startschuss in die Gartelsaison. Am 1. und 2. Mai ist es wieder so weit und der Hans-Gasser-Platz verwandelt sich in ein buntes Blütenmeer. Vor Ort gibt es alles, was das Gärtner-Herz begehrt: von bunten Blumen für Balkon und Beet bis hin zu Kräutern, Gemüsepflanzen und Obstgehölzen. Dazu kommen Samen, Dekoartikel und Zubehör für den Garten.

Diese Betriebe nehmen teil: Alpengarten Villacher Alpe

Bildungszentrum Ehrental

Blumen Moser

Blumen Richter

Blumenhof Villach

Blütenpoesie

Gärtnerei Steinberger

Gärtnerei Lakonig

Gartengemüse Villach

Naturpark Dobratsch

Haarstudio Nina

Pflanzen aus der Region und blumige Styles

Die Pflanzen stammen laut Auskunft der Stadt Villach direkt von regionalen Gärtnereien. Doch nicht nur einkaufen, auch informieren ist beim Blumenmarkt möglich: Wer Fragen hat, bekommt gleich Tipps aus erster Hand – etwa zur Pflege oder zum richtigen Standort für Pflanzen. Daneben gibt es auch ein blumiges Extra für Besucher: Vor Ort wird „Haarstudio Nina“ Blumen in die Haare der Besucherinnen und Besucher stylen, um die Frühlingsstimmung perfekt zu machen.