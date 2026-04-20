WC-Sperre für Kärntner Schüler nach „massiven Verunreinigungen“

An einer Kärntner Schule dürfen die Schülerinnen und Schüler nach "massiven Verunreinigungen" ab heute nur noch mit Schlüssel aufs WC, zumindest während des Unterrichts. Die unkonventionelle Maßnahme sorgt für Diskussionen.

In einer berufsbildenden höheren Schule in Kärnten wurden nach wiederholten Verunreinigungen und sogar Beschädigungen der Schülertoiletten drastische Maßnahmen eingeführt: Wer während des Unterrichts dringend aufs stille Örtchen muss, muss dafür seit 20. April einen Schlüssel im Sekretariat holen – denn die Klotüren sind in dieser Zeit verschlossen.

„Massive Verschmutzungen“ auf Schul-WCs

Wir haben beim Direktor der Schule nachgefragt, wie es so weit kommen konnte. „Wir probieren das derzeit, weil wir massive Verschmutzungen gehabt haben. Es hat Beschädigungen gegeben und Vandalismus“, schildert er auf Anfrage von 5 Minuten. Dabei soll es sich nicht um einen Einzelfall gehandelt haben: „Wir kämpfen schon über einen längeren Zeitraum wiederholt mit solchen Problemen“, so der Direktor.

WCs in der Pause geöffnet

Da die „Überwachung“ von Toiletten schwierig sei, habe er sich nun zu diesem Experiment entschlossen. Leicht gefallen ist ihm die Entscheidung nicht. „Mir tut die Maßnahme natürlich sehr leid und es ist schade, dass alle darunter leiden“, betont er. Weiters stellt er klar, dass der Extragang ins Sekretariat nur während der Unterrichtszeit nötig ist, da hier die Lehrer in den Klassenzimmern sind und so eine Aufsicht nicht gut möglich sei. „In der Pause sind die WC-Anlagen offen“, stellt der Direktor klar.

Maßnahme mit Schulsprecherin abgestimmt

Die Maßnahme sei vorab mit der Schulsprecherin abgestimmt worden, die wie auch die Klassensprecher Verständnis zeige: „Es ist im Interesse der meisten, da ja alle von den Verschmutzungen betroffen sind“, erklärt der Direktor.

Schüler kritisieren Toilettensperre

Doch nicht alle Schülerinnen und Schüler reagieren verständnisvoll. Einige davon, die anonym bleiben möchten, wendeten sich an 5 Minuten und kritisieren einerseits, dass mit der Sperre „ein grundlegendes Bedürfnis wie der Toilettengang für alle Schüler“ erschwert werden würde. Andererseits sehen sie nicht ein, wieso alle Schüler eingeschränkt werden, wo doch nur Einzelne für die Verschmutzungen und Beschädigungen verantwortlich seien. Dass sie extra ins Sekretariat müssen, um einen Schlüssel zu holen, empfinden sie als „im Schulalltag umständlich und unangemessen“ und sie betonen: „Eine solche Regelung sollte an einer Handelsakademie nicht notwendig sein.“

Besprechungen geplant

Wie der Direktor gegenüber 5 Minuten versicherte, stünden aber ohnehin noch Besprechungen mit allen Klassensprechern und der Schulsprecherin an. „Wir versuchen, das Problem gemeinsam zu lösen.“ Wie lange die neue Regelung bleiben wird, ist derzeit noch nicht klar. Es wird noch immer versucht zu eruieren, wer denn tatsächlich für die Verunreinigungen und Beschädigungen verantwortlich sein könnte. „Jetzt warten wir einmal ab“, so der Direktor abschließend. Erst vor Kurzem sorgte eine Toilettensperre in einem Villacher Geschäft für Aufsehen. Mehr dazu hier: Vandalismus artet aus: MediaMarkt muss Toiletten sperren.